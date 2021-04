Elon Musk accueillera SNL et certains membres de la distribution ne sont pas heureux

Suite à l’annonce que le fondateur de SpaceX et célèbre milliardaire Elon Musk animera un prochain épisode de Saturday Night Live, certains membres de la distribution de l’émission ont répondu sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, il a été annoncé que Musk serait l’hôte de l’épisode du 8 mai. Miley Cyrus apparaîtra également dans l’épisode de la saison 46 en tant qu’invité musicale de l’émission.

🚀🚀🚀 pic.twitter.com/WyTGhSsSVg – Samedi soir en direct – SNL (@nbcsnl) 24 avril 2021

Cela marquera le SNL début de Elon Musk, mais tout le monde n’était pas ravi de l’annonce. Sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de réactions négatives de la part des fans qui ont remis en question le choix de faire appel à Musk en tant qu’animateur de comédie. Acteur hors concours Bowen Yang, un SNL L’écrivain qui est devenu membre vedette de la distribution en 2019, fait également partie de ceux qui décrient la nouvelle, publiant sa réponse à la nouvelle sur une récente histoire Instagram.

« Qu’est-ce que ça veut dire même f ** k? » Yang demande dans le post, faisant référence à un tweet récent de Musk déclarant qu’il va « découvrir comment vivre Saturday Night Live c’est vrai.

mourant aux histoires Instagram de Bowen Yang après que SNL a annoncé que Elon Musk est l’hôte pic.twitter.com/6VVQ47frkR – megan (@chaoticmlkhotel) 25 avril 2021

Andrew Dismukes, un nouveau venu dans le SNL casting qui a fait ses débuts dans la saison en cours, est également apparemment malheureux. En pesant sur l’histoire d’Instagram, Dismukes a publié une image de l’ancien membre de la distribution Cheri Oteri à côté d’un message disant que le « SEUL PDG QUE JE VEUX FAIRE UN CROQUIS AVEC EST CHER-E OTERI ». Peut-être que cela signifie que nous devrions compter Dismukes pour l’un des croquis mettant en vedette Musk.

Peu de temps après l’annonce, Musk accueillera SNL, l’acteur Aidy Bryant a partagé un tweet de Bernie Sanders déplorant «l’obscénité morale» du manque de répartition des richesses aux États-Unis. Bien que beaucoup plus indirects, de nombreux SNL les fans ont pris cela pour un coup subtil à la nouvelle qu’un milliardaire controversé comme Musk serait invité à animer l’émission.

Bien qu’il ne soit pas vraiment connu pour être drôle, Musk a fait des apparitions dans diverses émissions humoristiques à la télévision. En plus d’apparaître sur La théorie du Big Bang, Musk a également prêté sa voix aux spectacles animés Rick et Morty, Les Simpsons, et Parc du Sud. Il a joué différentes versions de lui-même dans toutes ces apparitions spéciales, et il reste à voir à quel point il sera capable de représenter différents personnages dans une série de sketchs comiques.

Certains des autres hôtes invités ont figuré dans des épisodes récents de SNL incluent Carey Mulligan (avec Kid Cudi); Daniel Kaluuya (avec St. Vincent); Maya Rudolph (avec Jack Harlow); Rege-Jean Page (avec Bad Bunny); Regina King (avec Nathaniel Rateliff); John Krasinski (avec Machine Gun Kelly); Dan Levy (avec Phoebe Bridgers); et Nick Jonas, qui a été à la fois l’hôte invité et l’invité musical. Comparé à cette liste de noms, Musk se démarque certainement, pour le meilleur ou pour le pire.

Pour tous ceux qui veulent regarder, l’épisode de Musk de Saturday Night Live mettant en vedette Miley Cyrus en tant qu’invité musical devrait être diffusé sur NBC dans la nuit du 8 mai 2021. NBC n’a pas encore fourni de commentaire officiel sur la controverse entourant les fonctions d’animation de Musk. L’annonce que Musk accueillera l’émission a été révélée pour la première fois par NBC sur Twitter.

