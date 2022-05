Elon Musk a une excuse pour potentiellement se retirer de Twitter Deal, 50% de chances que l’accord soit conclu, selon les analystes

in

L’actuel PDG de Twitter, Parag Agrawal, et Elon Musk se sont engagés dans un vaste débat autour des spambots. Agrawal dit que de tous les utilisateurs de la plate-forme de médias sociaux, environ 5 % des utilisateurs quotidiens de la plate-forme sont des spambots. Les initiés de l’industrie pensent que Twitter sous-estime gravement ce nombre.

Maintenant, cependant, certains analystes de Wedbush Securities, une société d’investissement américaine, ont des raisons de croire que ce différend sera utilisé par Musk pour se retirer de l’accord Twitter.

Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, a écrit lundi dans une note interne qu’il y a 50% de chances que tout accord en cours où Twitter est évalué à 44 milliards de dollars. Il y a aussi de très bonnes chances que l’accord échoue complètement.

Musk prévoit d’utiliser une bonne partie de sa participation dans Tesla pour financer son accord avec les actionnaires de Twitter, dans lequel il paiera 54,20 € par action. Compte tenu du récent krach boursier et du fait que les actions de Tesla ont plongé depuis que Musk a annoncé qu’il prendrait le contrôle de Twitter, Musk a des doutes.

Ce qui pousse les choses à bout, c’est le fait que Twitter n’a pas fait l’objet d’un audit approprié sur le nombre de faux profils et de spambots, quelque chose pour lequel Musk a été tatillon.

Alors d’où vient tout ça mettre Musk et son accord sur Twitter? Dan Ives a déclaré dans la note de service que, bien que Wedbush Securities pense que Musk est engagé dans l’accord, la pression massive sur les actions de Tesla depuis l’accord, l’évolution du marché boursier / de l’environnement de risque le mois dernier et un certain nombre d’autres facteurs de financement ont causé Musk va avoir froid aux pieds sur l’accord Twitter.

Il a ajouté que selon toute probabilité, Musk chercherait un moyen de revenir sur son côté de l’accord avec Twitter, ou achetez Twitter pour un prix beaucoup plus basquelque chose autour de 30-35 € par action.

Lorsque Musk a annoncé que l’accord sur Twitter était suspendu pour le moment, l’action de Tesla a bondi de 5 %, ce qui lui donne une raison de plus de reculer. Mais parce qu’il doit payer des frais de rupture de 1 milliard de dollars, Musk cherche à utiliser le problème du spambot comme excuse, selon Ives.

