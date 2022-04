Elon Musk a racheté Twitter et les mèmes ont explosé sur le réseau social

in

célébrités

C’est devenu officiel : Elon Musk est le nouveau propriétaire de Twitter en échange de 44 000 millions de dollars. Les utilisateurs du réseau social ne sont pas restés silencieux et se sont exprimés avec des mèmes.

© GettyElon Musk a racheté Twitter et les mèmes ont explosé sur le réseau social.

La semaine a commencé avec la confirmation que Elon Musk est à partir d’aujourd’hui l’unique propriétaire de TwitterAprès avoir accepté une offre de 44 milliards de dollars. Le magnat sud-africain a en tête une grande série de changements pour le réseau social mettant l’accent sur la liberté d’expression de chacun des utilisateurs, c’est pourquoi ces internautes se sont exprimés sur cette nouveauté à travers des mèmes amusants.

Tout a commencé le 4 avril lorsqu’il a été annoncé que le propriétaire de SpaceX et de Tesla avait acheté 9,2 % de la valeur de l’entreprise pour environ 73,5 millions de dollars, dont il deviendrait membre du conseil d’administration. Peu de temps après, Musk a décidé de démissionner et a lancé des messages contre l’entreprise, mais quelques jours plus tard a proposé l’achat total de la société au prix unitaire de 54,20 € par actionun fait qui est devenu officiel il y a quelques heures.

« La liberté d’expression est la base d’une démocratie fonctionnelle, et Twitter est la place publique numérique où se débattent des questions vitales pour l’avenir de l’humanité »déclaré Élon c’est une déclaration. Il y explique également les changements qu’il propose : « Je veux rendre Twitter meilleur que jamais en alimentant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour accroître la confiance, en vainquant les spambots et en authentifiant tous les humains ».

Bret Taylor, président du conseil d’administration de Twitter, a déclaré que l’offre de Musc Cela a été bénéfique pour tous les actionnaires. Par ailleurs, le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a ajouté dans la même déclaration : « Twitter a un objectif et une pertinence qui affectent le monde entier. Profondément fiers de nos équipes et inspirés par le travail qui n’a jamais été aussi important..

« J’espère que même mes pires détracteurs resteront sur Twitter, car c’est ce que signifie la liberté d’expression. », avait écrit quelques heures avant l’officialisation. Bien sûr, étant un réseau social comme Twitter dans lequel il y a des millions d’utilisateurs qui envoient des messages en quelques étapes, les mèmes n’étaient pas exempts de la situation et les internautes ont laissé le leur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂