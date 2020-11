Elon Musk a peut-être le coronavirus, mais il a une nouvelle théorie du complot à ce sujet

De temps en temps, des tweets du milliardaire et numéro un de Tesla Elon Musk ils reviennent discuter, et les derniers sont destinés à rentrer exactement dans la catégorie des interventions sociales les plus controversées de l’entrepreneur: selon ce qui a été tweeté ces dernières heures, en fait, Musk pourrait souffrir d’un coronavirus; les tests qu’il a effectués ne lui ont pas donné de résultat définitif, et l’incertitude des résultats a donné au milliardaire le prétexte de répandre des théories du complot déjà embrassées plus tôt au cours de la pandémie.

Tout a commencé par un tweet ce matin, Heure italienne, où Musk a rapporté « quelque chose d’extrêmement bizarre: j’ai été testé pour Covid-19 quatre fois aujourd’hui; deux tests étaient négatifs et deux positifs. La machinerie était la même, tout comme le type de C’étaient les tests antigéniques rapides de la BD »(Becton Dickinson, une multinationale américaine de technologie médicale qui fournit ce type de test en vrac aux États-Unis). Le tweet ne lance pas d’accusations particulières mais laisse transparaître la suspicion qu’il y a une raison spécifique à l’écart entre les résultats des tests.

Musk a élaboré l’accusation en répondant aux tweets des abonnés qui ont commenté l’incident. L’un en particulier a déclaré que – contrairement aux résultats obtenus à partir des tests effectués par l’entrepreneur – le les revenus de ces types de tests ils sont « très fiables », insinuation à laquelle Musk a répondu « Exactement ». En bref, la théorie est que les tests renvoient des faux positifs dans une plus grande mesure que la normale pour gonfler les poches de ceux qui les produisent: à un autre utilisateur qui lui a demandé si par hasard ce n’était pas la raison pour laquelle les infections locales en montrent encore une autre. pic, Musk a répondu « Si cela m’arrive, cela arrive aux autres. »

L’entrepreneur a déjà subi un test moléculaire qui donnera ses résultats d’ici demain; en attendant, il s’appuie sur son expérience personnelle pour esquisser les contours d’une conspiration nationale et mondiale dont il n’existe cependant aucune preuve tangible. Après tout, ce n’est pas la première fois que le patron de Tesla se lance réclamations non vérifiées sur la pandémie en cours: dans le passé, il avait déjà déclaré à tort que les enfants étaient substantiellement immunisés et qu’en avril, le nombre de cas aux États-Unis serait proche de zéro. Le problème est que le compte de Musk est également l’un des plus suivis sur la plateforme sociale, où ses tweets toucher une audience de 40 millions de personnes.