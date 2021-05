Elon Musk a fait ses débuts sur Saturday Night Live et a révélé qu’il avait Asperger

Elon Musk Il est l’une des personnes les plus riches de la planète entière. L’homme d’affaires s’est fait connaître dans le monde entier pour son entreprise Spacex. Ses créations ont impacté le public et l’ont catalogué comme un véritable visionnaire. Mais ce samedi, Musk n’a pas donné de conférence pour annoncer une nouvelle invention. A cette occasion, il a surpris dans le rôle de chauffeur. Oui, il était l’hôte du programme bien connu Saturday Night Live.

Cette émission est l’une des plus regardées à la télévision américaine et chaque semaine, une personnalité spéciale est chargée de diriger l’ensemble de l’espace. Et Musk ne devait faire ses débuts ni plus ni moins qu’avec Miley Cyrus en tant qu’invité. En fait, pour que les téléspectateurs de différents pays puissent accéder à l’émission, Musk a activé un flux international. Ici, nous vous racontons comment ont été ses débuts et la chose la plus importante de son monologue.

Elon Musk a révélé qu’il avait Asperger dans Saturday Night Live







Son arrivée sur SNL était comme celle de n’importe quel autre personnage. Le programme a commencé vers 23h30 et, immédiatement, avec une musique de fond, l’homme d’affaires a salué le public. Musk a fait un discours en plaisantant sur sa façon de parler « monotone ». C’est là qu’il a dit qu’il avait syndrome d’Asperger, quelque chose qui pour le moment n’était pas connu.

Musk s’est tenu devant les spectateurs dans le studio et a commencé son monologue par la révélation. «C’est un grand honneur d’accueillir Saturday Night Live. Je pense que je fais l’histoire en étant la première personne Asperger à héberger SNL. Ou du moins le premier à l’admettre « », a-t-il exprimé et quelques secondes plus tard, il a été applaudi par le public.

Puis il a poursuivi son discours, toujours plein de gags amusants sur sa façon d’être, et a même invité sa mère Maye à partager quelques minutes avec lui sur scène.

Quel est le syndrome d’Asperger

Tel que rapporté par le Confédération de l’autisme d’Espagne, Le syndrome d’Asperger est un trouble neurodéveloppemental Oui fait partie de la Troubles du spectre autistique (TSA). On peut dire que le cerveau de la personne qui le possède fonctionne différemment des autres. Par conséquent, cela affecte la façon dont vous créez des liens avec d’autres personnes.

Cependant, ils ont une capacité intellectuelle moyenne et peuvent même être supérieurs à ceux de n’importe qui d’autre. Ils ont tendance à s’intéresser à des sujets très spécifiques. De plus, selon ce que dit cette organisation, «ils ont du mal à comprendre la communication non verbale et les messages subtils». Ils ont tendance à s’exprimer dans un langage très littéral, précis ou technique. En fait, ils ont du mal à comprendre les blagues sarcastiques ou les métaphores.