Elon Musk a « cassé » le Clubhouse (qui n’est pas prêt pour de tels événements)

Elon Musk a d’abord cassé le Clubhouse, puis l’a colonisé. C’était prévisible, surtout compte tenu du cadre actuel du nouveau réseau social: les grands nombres que Musk parvient toujours à attirer ont envoyé haywire pendant quelques minutes l’application, puis débouchent sur la génération d’une multitude de salles (c’est-à-dire les groupes vocaux sur lesquels repose l’expérience sociale) le tout basé sur le chat avec l’entrepreneur organisé par le groupe Good Time. Une situation qui a montré les nombreux points critiques qui caractérisent encore le réseau social le plus discuté ces derniers jours.

Prenons du recul pour comprendre les problèmes. Clubhouse est un nouveau réseau social basé sur des salles vocales où se trouvent un groupe d’intervenants et un groupe d’auditeurs, qui peuvent toujours levez la main virtuellement pour rejoindre la discussion. Ces salles sont généralement liées à un seul thème, qui peut être discuté avec un groupe d’intervenants plus ou moins nombreux selon les préférences de ceux qui ont créé la salle. Il s’agit donc d’une sorte d’agrégateur de conférence virtuelle avec l’avantage important de permettre à chacun, du moins en théorie, de participer. Tout cela est très intéressant, mais actuellement l’application est en version bêta et n’est certainement pas prête à supporter des événements aussi importants que l’arrivée de Musk.

Accéder au Clubhouse n’est pas facile: pour le moment, l’application n’est compatible qu’avec l’iPhone et n’est disponible que sur invitation. Cela signifie que seuls les utilisateurs qui se trouvent déjà sur le réseau social peuvent inviter d’autres personnes via un nombre limité d’invitations disponibles pour chaque compte. Bref, pour le moment le Clubhouse est très limité et forcément polarisé sur des conversations très techniques: actuellement l’utilisateur, surtout italien, est largement composé d’influenceurs, d’experts marketing et de «early adopters» du domaine technologique, qui donnent donc lieu à des conversations qui tournent souvent autour de la plateforme et de son impact futur. Bref, sur Clubhouse, on parle peut-être un peu trop de Clubhouse en ce moment. Cet élément va changer avec l’arrivée d’un public plus large, qui se heurte pourtant actuellement à ces limites à l’entrée.

L’arrivée d’Elon Musk, cependant, marque certainement une nouvelle ère pour l’application, qui à partir d’aujourd’hui deviendra certainement encore plus mainstream qu’elle ne l’a été ces derniers jours: Musk est en fait devenu une sorte de King Midas pour ces choses et chaque élément. qui vous tient à cœur devient automatiquement pertinent sur le Web. Pour Clubhouse, cependant, il y a plusieurs problèmes critiques: en plus de la limitation des invitations et de la plate-forme Apple, l’arrivée de Musk a également souligné la limitation évidente du limite de capacité maximale des chambres individuelles. Selon les estimations (il n’y a pas de communication officielle à ce sujet), le nombre maximum d’utilisateurs pouvant se connecter à une salle est d’un peu plus de 5000. Un nombre extrêmement faible pour les grands événements comme un chat public par Musk, qui en fait aujourd’hui a conduit à deux problèmes majeurs: quelques minutes de problèmes techniques immédiatement après le début de la salle (à 7 heure italienne) et la génération d’innombrables des salles secondaires où d’autres utilisateurs ont diffusé le discours de l’entrepreneur «différé». Une sorte de réinterprétation technologique de la célèbre scène fantozzienne où le personnage demande désespérément « qui a fait le bûcher? » pour l’incapacité d’écouter le commentaire Italie-Angleterre. Bref, pas exactement une situation idéale pour un réseau social qui, pourtant, deviendra encore plus pertinent à partir de maintenant. Il reste bien sûr à savoir quand les vrais utilisateurs arriveront et si, quand ils le feront, cette nouvelle plateforme purement audio les séduira.

