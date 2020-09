Elon Musk a (brièvement) réalisé une ID.3 avec le président du groupe Volkswagen

Au cours de son bref passage sur le «vieux continent» la semaine dernière, Elon Musk a eu une rencontre inopinée, mais également non révélée, avec le président du groupe Volkswagen, Herbert Diess. Lors de cette réunion, Musk a eu l’occasion d’établir un bref contact dynamique avec la Volkswagen ID.3 et de mieux connaître l’ID.4.

La visite de Musk en Allemagne était officiellement liée à une visite dans une société pharmaceutique, mais aussi à suivre l’avancement des travaux de la Gigafactory en construction à Brandebourg, près de Berlin, en Allemagne.

Donc, ce détour imprévu pour rencontrer le chef du géant allemand dans un petit aéroport du Brandebourg était intriguant. Le meilleur? Diess lui-même a publié une courte vidéo de cette rencontre sur son compte Linkedin:

Les deux dirigeants ont fait un court trajet avec l’ID.3 au petit aéroport, où l’on peut entendre des commentaires comme celui de Diess « c’est une voiture conventionnelle, pas une machine de course » après que Musk a accéléré plus vite à l’ID.3.

Musk fait l’éloge de la direction de l’ID.3, demandant également la capacité de la batterie du modèle allemand et le type d’assistants de conduite dont il dispose. A la fin on voit Musk sortir de la voiture, accompagné de Diess, où l’on peut voir un ID.4 légèrement camouflé, le SUV électrique qui sera révélé plus tard ce mois-ci, à l’intérieur du hangar où les deux dirigeants se sont rencontrés.

Que signifie cette rencontre?

L’admiration de Diess pour Musk et Tesla et ce qu’elle a accompli et continue d’accomplir n’est pas inconnue. Cependant, pour que cette rencontre ne soit pas source de rumeurs, c’est Herbert Diess lui-même qui les a démenties, toujours dans son compte Linkedin:

« Juste pour clarifier: nous venons de mener ID.3 et avons eu une conversation – il n’y a pas d’accord / coopération en cours de discussion. »

Ce n’est pas la première fois que nous voyons le leader d’une marque / d’un groupe entrer en contact avec des produits concurrents. Cependant, il n’est pas courant de se rencontrer lors d’une nuit pluvieuse dans un aéroport pour pouvoir discuter.

Diess dit également qu’il a également eu l’occasion de tester le dernier modèle Tesla, le modèle Y et qu’il a beaucoup apprécié le modèle:

«Cette voiture est pour nous à bien des égards (pas tous!) Une référence: expérience utilisateur, évolutivité, caractéristiques de conduite, performances des versions haut de gamme, réseau de charge, autonomie. Gros avantage: le Model Y était / est pensé à partir de zéro comme une voiture électrique – comme l’ID.3. Beaucoup de nos concurrents utilisent encore leurs plates-formes MCI (moteurs à combustion interne). Résultat: ils n’obtiennent pas les meilleurs VE (véhicules électriques). »

Le message demeure.

