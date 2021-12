Elon Musk a ajouté 121 milliards de dollars de richesse en 2021

C’est un peu plus de 10 milliards de dollars (7,4 milliards de livres sterling)… chaque mois.

Le suivant est Bernard Arnault, il est la troisième personne la plus riche du monde et a poussé cela grâce à un changement annuel de 62,7 milliards de dollars (46,5 milliards de livres sterling).

Mais avec une grande richesse vient de lourdes taxes (espérons-le) et Musk en est bien conscient. À tel point qu’il a même dit à ses abonnés plus tôt ce mois-ci (on est encore en décembre au moment de la rédaction) qu’il débourserait environ 11 milliards de dollars (8,16 milliards de livres sterling) en impôts seulement.