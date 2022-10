Éloignez-vous, Sherlock : le Dr Watson obtient sa propre série à CBS

Il est temps pour le Dr Watson de briller. Deadline rapporte que CBS veut donner une nouvelle tournure à la Sherlock Holmes histoire en mettant l’acolyte dans le rôle principal d’une nouvelle série intitulée Watson. La série, décrite comme un drame médical avec des éléments de détective, est écrite par Craig Sweeny, qui a précédemment travaillé sur Élémentaire. Kapital Entertainment et CBS Studios d’Aaron Kaplan sont à l’origine du projet. Sweeny sera le producteur exécutif aux côtés de Kaplan, Brian Morewitz et Shäron Moalem MD, PhD.





Synopsis de la série pour Watson a également été révélé, et vous pouvez le lire ci-dessous.

Un an après la mort de son ami et partenaire Sherlock Holmes aux mains de Moriarty, le Dr John Watson reprend sa carrière médicale à la tête d’une clinique dédiée au traitement des maladies rares. L’ancienne vie de Watson n’est pas finie avec lui, cependant – Moriarty et Watson sont sur le point d’écrire leur propre chapitre d’une histoire qui fascine le public depuis plus d’un siècle. Watson est une émission médicale avec une forte colonne vertébrale d’investigation, mettant en vedette une version moderne de l’un des plus grands détectives de l’histoire alors qu’il détourne son attention de la résolution de crimes pour aborder le plus grand mystère de tous : la maladie et la façon dont elle perturbe nos vies.

Le concept de tuer Sherlock Holmes n’est pas entièrement nouveau, bien qu’il soit certainement en dehors de la norme pour la plupart des adaptations. L’auteur original Arthur Conan Doyle a écrit une fois une nouvelle, « The Final Problem » de 1893, qui a vu Holmes tué dans une bataille avec Moriarty. Les fans n’étaient pas contents et après le contrecoup des lecteurs, le personnage serait plus tard ramené dans « Le Chien des Baskerville » pour reprendre là où il s’était arrêté. Il reste à voir si les fans seront plus réceptifs à voir une histoire de Sherlock Holmes ces jours-ci qui tue le personnage populaire au tout début.

Sherlock Holmes est bien vivant dans d’autres projets

Netflix

En tout cas, Sherlock Holmes respire encore d’autres adaptations à venir. Henry Cavill joue le personnage dans Enola Holmes 2, reprenant son rôle qu’il a joué dans l’original de 2020. Millie Bobby Brown dirige ces films en tant que sœur cadette de Sherlock, car l’histoire imagine également le célèbre détective sortant des projecteurs, mais sans le tuer. Vous pouvez attraper Enola Holmes 2 lors de sa première sur Netflix le 4 novembre 2022.

Pendant des années, il y a aussi eu des rumeurs selon lesquelles Robert Downey Jr. reprendrait son rôle de Sherlock pour un nouveau Sherlock Holmes film. On dit également qu’il travaille sur des retombées en développement chez HBO Max, ce qui, si c’est vrai, pourrait également suggérer qu’il a un autre Sherlock Holmes film en préparation également. Il est difficile de dire quel est l’avenir de la série de films ou du personnage, mais cela ne semble être qu’une question de temps avant qu’il ne revienne sur grand écran. La question est si Sherlock Holmes 3 finit par se matérialiser avant Watsonmais si cela se produisait, il est clair que de nombreux fans seraient ravis.