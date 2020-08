Éloge de la concurrence: Guardiola: Klopp est mon adversaire le plus coriace

En Premier League, Manchester City et Liverpool se sont livrés à de durs duels pour le championnat au cours des saisons précédentes. Cette année, l’équipe Klopp a remporté le titre avec une démonstration de puissance. Pour l’entraîneur de la ville Guardiola, c’est un grand éloge.

Pour le manager de l’équipe Pep Guardiola du club de football anglais Manchester City, l’entraîneur principal de Liverpool Jürgen Klopp est son adversaire le plus coriace jusqu’à présent. “C’est le rival qui m’a donné le plus d’énigmes sur la façon de le battre, lui et son équipe”, a déclaré le joueur de 49 ans à Dazn. Le Liverpool FC est l’équipe “contre laquelle cela a été le plus difficile de ma carrière d’entraîneur”, a déclaré l’ancien entraîneur du Bayern.

“S’ils semblent dominants, ils vous contraignent, il n’y a pas d’échappatoire. Ils sont très rapides dans le mouvement en arrière et stratégiquement et mentalement extrêmement forts. Si vous jouez vous-même en dominant, vous trouverez des lacunes que personne d’autre ne peut trouver”, a-t-il déclaré.

Même par rapport à son temps en tant qu’entraîneur au FC Barcelone et aux duels là-bas avec son rival le Real Madrid, le défi contre Liverpool était encore plus grand: “J’ai toujours dit que le Real Madrid avait une équipe très forte. Le Real et les duels difficiles avec Jose Mourinho, Manuel Pellegrini et tous les autres entraîneurs m’ont aidé à devenir un meilleur entraîneur », a déclaré Guardiola. “Si vous me posez des questions sur l’adversaire le plus coriace, c’était Liverpool.”

Selon transfermarkt.de, les deux entraîneurs se sont rencontrés 19 fois avec leurs équipes – et ont un équilibre parfaitement équilibré. Les hommes autour de Klopp ont remporté neuf fois, l’équipe autour de Guardiola huit fois. Il n’y avait que deux gagnants.