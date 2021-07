Elmer Fudd récupère son arme dans le revival Looney Tunes de HBO Max

Bugs Bunny doit redoubler de prudence car son ennemi de longue date, Elmer Fudd, est à nouveau en chaleur. L’année dernière, la série Revival Dessins Animés Looney Tunes créé sur HBO Max pour poursuivre la querelle entre le lapin badin et le chasseur de wabbit wascally. Sur la base des préoccupations concernant les personnages de dessins animés utilisant des armes à feu dans les programmes pour enfants, Elmer Fudd et Yosemite Sam se sont vu confisquer leurs armes pour la première saison de la Looney Tunes la relance.

Cette semaine, Dessins Animés Looney Tunes est revenu pour une autre saison sur HBO Max. Pour le meilleur ou pour le pire, la décision a été prise de rendre ses armes à M. Fudd, et il ne lui a pas fallu longtemps pour les utiliser. Dans le segment « Rotund Rabbit » du sixième épisode de la saison, Elmer Fudd revient à ses racines en poursuivant Bugs Bunny avec son vieux fusil de chasse. Il tire sur le lapin rapide, mais parce que Bugs est si rapide, la balle s’arrête en l’air avant d’annoncer : « Ça y est, j’arrête ! » La balle met alors un chapeau et part en trombe avec sa mallette.

De nouveaux dessins animés Looney Tunes sont sortis aujourd’hui ! Maintenant avec des fusils ! https://t.co/YG2dJU1AaT – Pete Browngardt (@peebgardt) 8 juillet 2021

« Nouveau Dessins Animés Looney Tunes dehors aujourd’hui ! Maintenant avec des armes! » a tweeté le producteur exécutif de l’émission Pete Browngardt, y compris un clip vidéo de la scène en question.

Cela pourrait être considéré comme une bonne nouvelle pour les fans de Pepe Le Pew laissé attristé par le retrait de la mouffette du dessin animé de Space Jam : un nouvel héritage. Bien que le réalisateur original Terence Nance ait prévu que Pepe apparaisse dans la suite, Malcolm D. Lee a complètement nettoyé le personnage lorsqu’il a repris le projet, et la mouffette n’est pas vue comme un caméo. La décision a suscité une controverse généralisée qui n’a été exacerbée que lorsque les Droogs de Une orange mécanique ont été aperçus dans la remorque.

Il est trop tard pour Pepe Le Pew pour faire la coupe pour Space Jam : un nouvel héritage, mais Warner Bros. permettant à Elmer Fudd de recommencer à tirer avec des armes à feu dans les dessins animés montre que les décisions controversées prises par la société ne sont pas nécessairement définitives. La réponse sensiblement négative à la situation de Pepe Le Pew pourrait potentiellement convaincre les pouvoirs en place de la mouffette controversée de revenir dans un autre Looney Tunes projeter sur toute la ligne.

Dans son cas, Pepe a obtenu la botte de Looney Tunes canon après que certains fans se soient plaints que son comportement envers Penelope Pussycat dans les dessins animés classiques favorisait la culture du viol. Linda Jones, la fille du créateur de Pepe, Chuck Jones, a même proposé une idée sur la façon de le ramener qui n’impliquerait pas de faire des avances non désirées à d’autres animaux qu’il croit à tort être des mouffettes.

« [He could be a] demandeur d’emploi perpétuel qui continue d’être rejeté, mais change constamment sa routine en pensant qu’il est le candidat parfait », a suggéré Linda, ajoutant que la seule motivation de son père lors de la création de Pepe était « la pure comédie ».

« [Nobody who ever watched Pepe] a été inspirée pour sortir et violer, ou même harceler, des gens », a-t-elle noté.

Space Jam : un nouvel héritage sortira en salles et sur HBO Max le 16 juillet. Vous pouvez consulter les nouveaux épisodes de Dessins Animés Looney Tunes, maintenant avec des armes à feu, actuellement diffusé aux côtés de sa première saison sans armes à feu sur HBO Max.

Sujets : Looney Tunes, HBO Max, Streaming