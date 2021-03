Elliot Page subit une chirurgie de pointe et révèle qu’il était «  transformant  » et «  sauvant des vies  »

Académie des parapluies La star Elliot Page s’est ouverte sur sa transition pour devenir un homme.

L’acteur a reçu des éloges dans le monde entier lorsqu’il a révélé qu’il était trans et qu’il avait depuis subi une opération chirurgicale de premier plan, qui consiste à retirer les seins des femmes.

Lorsque Page a fait sa grande annonce au monde, il se remettait déjà de la chirurgie «transformatrice».

Dans une interview avec TIME Magazine, l’acteur a déclaré que la procédure lui avait finalement permis de reconnaître la personne qu’il ressentait toujours à l’intérieur et l’a décrite comme « non seulement changeante mais aussi vitale ».

Il a expliqué que la puberté était un « enfer total », mais se tenir dans le miroir et se voir après avoir fait le travail était une expérience qui « a complètement transformé » sa vie.

Page a ajouté qu’il se sentait toujours mal à l’aise dans son corps, qui était mentalement épuisant. Maintenant, il dit qu’il a retrouvé son énergie.

Le voyage chez le coiffeur a également été une expérience incroyable qui l’a fait pleurer en se rappelant s’être assis sur une chaise et en demandant que ses cheveux soient coupés court.

« Je n’aurais tout simplement pas pu en profiter davantage », a-t-il déclaré.

Il a également expliqué la raison pour laquelle il a choisi de faire connaître sa transition au public.

«Ce que je prévoyais, c’était beaucoup de soutien et d’amour et une énorme quantité de haine et de transphobie», a déclaré Page à TIME. « C’est essentiellement ce qui s’est passé. »

Mais il a décidé de rendre public afin de pouvoir être le meilleur exemple de ce qu’il aurait souhaité voir en grandissant. A lire : Une église catholique critique le SNP pour avoir `` discriminé '' les transphobes

« Des personnes extrêmement influentes répandent ces mythes et ces discours préjudiciables – chaque jour, vous voyez notre existence débattue. Les personnes transgenres sont tellement réelles », a-t-il déclaré.

« Mon privilège m’a permis d’avoir des ressources pour passer et être là où je suis aujourd’hui. Et bien sûr, je veux utiliser ce privilège et cette plate-forme pour aider de la manière que je peux. »

Crédit: PA

Après Junon l’a vu recevoir des nominations aux Oscars, aux BAFTA et aux Golden Globe et une attention mondiale, Page admet qu’il était difficile de suivre tous les tapis rouges et les éditoriaux de magazines qui accentuaient à quel point il était déconnecté du fait d’être une femme.

Elliot a ajouté: « Je ne me suis simplement jamais reconnu. Pendant longtemps, je n’ai même pas pu regarder une photo de moi. »

Il se sentait particulièrement attiré par le rôle de Vanya dans Académie des parapluies parce qu’il a vu des similitudes entre le personnage et ses luttes internes.

Le tournage a commencé lors de la troisième saison de la série et les acteurs et l’équipe ont largement soutenu Page depuis sa grande annonce.