Elliot Page s’exprime en faveur du débrayage des employés de Netflix contre Dave Chappelle Elliot Page s’exprime en faveur du débrayage des employés de Netflix contre la controverse sur la transphobie de Dave Chappelle

Dan Levy, Jonathan Van Ness et Mae Martin ont également manifesté leur soutien au débrayage des employés de Netflix.

Elliot Page a exprimé son soutien aux employés de Netflix qui ont organisé un débrayage en réponse aux commentaires transphobes faits dans la dernière comédie spéciale de Dave Chappelle sur Netflix, Le plus proche.

Le comédien a reçu un contrecoup pour avoir fait des blagues sur les femmes transgenres, défendant DaBaby et JK Rowling (qui a fait des commentaires transphobes dans le passé) et disant qu’il faisait partie de la « Team TERF » (Trans Exclusionary Radical Feminist).

Bien que de nombreux employés de Netflix aient appelé le géant du streaming, le PDG de Netflix, Ted Sarandos, a refusé de supprimer l’émission de la plate-forme dans un e-mail de l’entreprise. Mardi (19 octobre), Ted a admis qu’il aurait pu gérer la situation avec plus d' »humanité », mais il a finalement maintenu sa décision.

LIRE LA SUITE: Elliot Page porte un costume avec une puissante signification cachée pour le premier tapis rouge depuis son arrivée en tant que trans

Elliot Page s’exprime en faveur du débrayage des employés de Netflix. Photo : Richard Bord/Getty Images, @AshleeMPreston via Twitter

« Ce que j’aurais dû diriger dans ces e-mails, c’était l’humanité. J’aurais dû reconnaître le fait qu’un groupe de nos employés souffrait vraiment », a déclaré Sarandos, rapporté par le Wall Street Journal.

« Nous avons expliqué à nos employés qu’il y aura des choses que vous n’aimerez pas. Il y aura des choses que vous pourriez ressentir comme nuisibles. Mais nous essayons de divertir un monde avec des goûts et des sensibilités variés et des croyances différentes. , et je pense que cette spéciale était cohérente avec ça. »

En réponse, mercredi 20 octobre, les employés de Netflix ont quitté le siège de Los Angeles en signe de protestation. Et maintenant, Elliot Page, qui est sorti en tant que trans en décembre et joue dans Netflix L’Académie des Parapluies, a déclaré son soutien aux employés trans sur Twitter.

« Je suis aux côtés des employés trans, non binaires et BIPOC de Netflix qui se battent pour plus d’histoires trans et un lieu de travail plus inclusif », a-t-il tweeté, à côté d’une vidéo YouTube qui présentait Oeil étrange Jonathan Van Ness, Pose l’acteur Angelica Ross et plus, qui ont également montré leur soutien aux employés de Netflix participants.

Parmi les autres stars qui ont soutenu la cause, citons Le ruisseau Schitt l’acteur Dan Levy, qui a récemment signé un accord majeur avec le streamer, et Se sentir bien star Mae Martin. Dans une publication sur Instagram, Dan a déclaré: « Je suis aux côtés de chaque employé de Netflix en utilisant sa voix pour assurer un environnement de travail sûr et favorable.

« J’ai vu de mes propres yeux à quel point la télévision peut être vitale lorsqu’il s’agit d’influencer la conversation culturelle. Cet impact est réel et fonctionne dans les deux sens : positivement ET négativement. La transphobie est inacceptable et nuisible. Ce n’est pas un débat. »

Pendant ce temps, Mae Martin a également déclaré sur Instagram: « Je ne pense pas qu’il soit très difficile d’être drôle sans ridiculiser les groupes marginalisés et contribuer à une culture de transphobie qui entraîne directement des niveaux disproportionnés de violence, de suicide et de discrimination.

« En tant que personne trans/non binaire qui travaille avec Netflix, cela a été une vraie déception, mais j’espère une réflexion positive et réfléchie à l’avenir. Et los, ai-je raison? Rappelez-vous lols? »

Cette semaine dans le podcast « Coming Out Chats », les stars de Drag Race UK Lawrence Chaney et Victoria Scone parlent de leur sortie à leurs familles, de la façon dont elles ont géré l’intimidation à l’école, du manque de représentation des jeunes femmes homosexuelles et des préjugés contre les personnes de grande taille. dans la communauté LGBTQ. Cliquez sur l’image ci-dessous pour écouter et vous abonner.

Lawrence Chaney et Victoria Scone. Image : 45secondes.fr

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂