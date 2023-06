Elliot Page s’est senti « hors de propos » avec un « cast plein d’hommes Cis » sur le plateau de lancement

Info-Presse Histoires pour les petitss - Abonnement 12 mois + 4 Hors série

Histoires pour les petits s'adresse aux enfants de 2 à 6 ans, pour apprendre en s'amusant ! Pour partager ses premiers contes et récits merveilleux. Un magazine d'histoires à raconter, à imaginer et à partager en famille, dès la maternelle. Un rendez-vous plein d'émotion, de rires, de secrets et de petits chagrins vite consolés. Un CD audio, onze fois par an, pour prolonger la magie et revivre tout seul les histoires !Chaque mois, votre enfant retrouvera : De grandes histoires à raconter pour éveiller les petits au plaisir de la lecture. Des thèmes soigneusement choisis avec des conteurs professionnels pour aider les jeunes enfants à grandir. Des récits toujours variés (contes animaliers, récits quotidiens, contes de fées...) Une grande image à lire accompagnée d'un poème pour développer ses sens et enrichir son vocabulaire. Une signalétique utile aux parents pour identifier le type d'histoire. La formule avec les 4 HS permet à votre enfant de recevoir en plus, 4 fois par an, des histoires, des jeux et des chansons pour raconter les émotions du quotidien avec en plus un jeu de société à détacher et des autocollants. Histoires pour les petits s'adresse aux enfants de 2 à 6 ans, pour apprendre en s'amusant !