Elliot Page publiera un livre sur son expérience en tant que personne trans à Hollywood

L’acteur nominé aux Oscars et star de la série Netflix »The Umbrella Academy », Elliot Page, écrit un livre sur ses mémoires sur sa carrière cinématographique, ainsi que sur son expérience d’acteur transgenre à Hollywood. Intitulé du nom de » page garçon »le livre sera publié par FlatironLivres en 2023.

« Les mémoires plongeront dans la relation de Page avec son corps, ses expériences en tant que l’une des personnes trans les plus célèbres au monde, et couvriront la santé mentale, les agressions, l’amour, les relations, le sexe et le cloaque que cela peut être Hollywood », a déclaré Flatiron à propos de ce nouveau livre anecdotique de Page, les droits étant achetés par l’éditeur pour plus de 3 millions de dollars.

À l’âge de 34 ans, Elliot Page a commencé sa vie d’acteur avec son rôle dans « Bad Girl », un film sorti en 2005, mais sa célébrité s’est produite avec le film de 2007. « Junon »suite à son rôle dans le film Christophe Nolan, » Inception » en 2009. Page est devenue transgenre en décembre 2020 et a confirmé son utilisation des pronoms lui et ils pour désigner sa personne. « Je me sens chanceux d’écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé à cet endroit de ma vie », écrivait Page à l’époque.

« Je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m’ont soutenu tout au long de ce voyage. Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est extraordinaire d’aimer enfin qui je suis assez pour rechercher mon moi authentique. J’ai été sans cesse inspiré par tant de personnes à la trans communauté », a-t-il poursuivi.

Le directeur de la GLAAD Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, Nick Adams était reconnaissant à Page d’être l’un des personnages pour visualiser le mouvement LGBTQ, étant une source d’inspiration pour diverses personnes trans et non binaires. »Toutes les personnes transgenres méritent d’avoir la chance d’être nous-mêmes et d’être acceptées telles que nous sommes. Aujourd’hui, nous célébrons la remarquable carrière d’Elliot Page. »

Peu de temps après l’annonce de sa sortie en tant que transgenre, il a été confirmé que Page continuerait à jouer Vanya Hargeeves dans The Umbrella Academy de Netflix, qui devrait revenir pour une troisième saison à une date de sortie encore à préciser.