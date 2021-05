Elliot Page portait fièrement son corps sur Instagram

L’année dernière Page Elliot avoué être transgenres et, petit à petit, il a commencé à vivre sa transition. De cette façon, en janvier 2021, elle a subi une opération d’ablation mammaire et a rendu public l’histoire de sa vie. L’acteur a raconté comment il a dû traverser cette dure lutte pendant son enfance et son adolescence, en plus d’être une star d’Hollywood. C’est qu’il a commencé à agir dès son plus jeune âge et l’exposition est toujours beaucoup plus grande que celle de toute autre personne.

Maintenant l’interprète canadien il se sent très content de son corps Et, pour cette raison, il a décidé de se montrer avec une grande fierté sur son compte Instagram. Voyez ce qu’il a dit dans le post et comment ses fans ont réagi.

Elliot Page affiche fièrement son corps

Sur son compte Instagram, Elliot compte plus de cinq millions de followers. Là, l’acteur partage des nouvelles de sa vie professionnelle, mais aussi de sa vie personnelle. C’est pourquoi il a profité de cette occasion pour publier une nouvelle photographie profitant d’une journée en piscine et dans laquelle il a montré son corps avec une grande fierté.

« Trans bébé en premier maillot de bain », a écrit dans la légende de l’image dans laquelle il pouvait être vu avec un maillot de bain, des lunettes noires et un chapeau. Bien entendu, les réactions et commentaires de ses followers n’ont pas attendu. Ils l’ont tous félicité et étaient très heureux de le voir s’amuser.

Il y a quelques semaines, Elliot a eu une interview avec Oprah Winfrey au Conversations avec Oprah, l’émission que le présentateur a en Pomme +, dans lequel il parlait à cœur ouvert de tout ce qu’il avait dû affronter.

« Qu’est-ce qui m’a apporté la plus grande joie? C’est de sortir de la douche et d’avoir la serviette autour de la taille et vous vous regardez dans le miroir et dites ‘me voici’. Et je n’ai pas ce moment où je ressens de la panique une chemise. Je peux toucher ma poitrine et me sentir à l’aise dans mon corps probablement la première fois. « , s’exprima-t-il à ce moment en larmes.

En revanche, dans un autre rapport, l’acteur avait déclaré qu’après l’opération, il se sentait «pleinement lui-même».