Elliot Page partage ses sincères remerciements pour ses supporteurs sur IG

Elliot Page a partagé un merci sincère pour ses supporters sur Instagram, dimanche.

Elliot Page a publié dimanche un merci sincère à ses fans sur Instagram pour leur soutien suite à son annonce qu’il est transgenre. Rich Polk / «Du fond du cœur, merci. Votre amour et votre soutien ont été le plus beau cadeau. Restez en sécurité. Soyez là l’un pour l’autre », a écrit dimanche le joueur de 33 ans sur Instagram. «Si vous le pouvez, soutenez @transanta et @translifeline. Rendez-vous en 2021 Xoxo Elliot. » Page a confirmé son sexe pour la première fois publiquement plus tôt ce mois-ci avec une déclaration: «Salut les amis. Je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont he / they et mon nom est Elliot. Je me sens chanceux d’écrire ceci. Être ici. Être arrivé à cet endroit de ma vie. «Je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m’ont soutenu tout au long de ce voyage. Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique », a-t-il poursuivi. Page est surtout connu pour son rôle dans le film de 2007 Junon ainsi que le film de 2010 Début. La partenaire de l’acteur, Emma Portner, a partagé un message sur les réseaux sociaux après son annonce plus tôt ce mois-ci: «Les personnes trans, queer et non binaires sont un cadeau pour ce monde. Je demande également de la patience et de l’intimité, mais que vous vous joignez à moi dans le soutien fervent de la vie trans chaque jour. L’existence d’Elliot est un cadeau en soi. Brille sur la douce E. Je t’aime tellement. [Via]