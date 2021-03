Elliot Page parle de son voyage dans la première interview depuis sa sortie en tant que transgenre

Cela fait trois mois que l’acteur Elliot Page est devenu transgenre dans un post émouvant qu’il a partagé sur les réseaux sociaux. Depuis lors, le joueur de 34 ans n’a pas partagé beaucoup plus sur le sujet – jusqu’à présent.

Dans un reportage pour le magazine Time, la star de «The Umbrella Academy» explique à quoi ressemble sa vie maintenant qu’il est «pleinement devenu» lui-même.

Elliot Page en couverture du magazine Time. Wynne Neilly pour TIME

Lorsqu’on lui a demandé ce que ça faisait d’être là où il est maintenant, Page l’a décrit comme suit: «Ce sentiment de véritable excitation et de profonde gratitude d’avoir atteint ce stade de ma vie, mélangé à beaucoup de peur et d’anxiété.»

Et ce mélange d’émotions ne le surprend pas. Il savait que son chemin n’allait pas être facile, quel que soit le soutien qui lui avait été apporté depuis sa première ouverture à ses fans et à ses abonnés sur son identité.

«J’ai finalement pu accepter d’être transgenre et de me laisser pleinement devenir qui je suis», a déclaré Page à Time à propos de sa sortie. Wynne Neilly pour TIME

«Ce que je prévoyais, c’était beaucoup de soutien et d’amour et une quantité massive de haine et de transphobie», a-t-il déclaré. «C’est essentiellement ce qui s’est passé.»

Mais alors que la réaction du public est une chose nouvelle, le processus de découverte de qui il est pour lui-même a été long à venir.

«Je me sentais comme un garçon», se souvient-il après avoir été autorisé à se couper les cheveux dans son enfance. «Je voulais être un garçon. Je demanderais à ma mère si je pouvais l’être un jour.

Et pendant des années, il savait que qui il était à l’intérieur ne correspondait pas à qui il semblait être à l’extérieur.

«Je ne me suis jamais reconnu», a déclaré Page au magazine. «Pendant longtemps, je n’ai même pas pu regarder une photo de moi.»

Mais en 2020, quelque chose a changé pour la star.

Le numéro du 29 mars / 5 avril 2021 de Time sort en kiosque le vendredi 19 mars. Wynne Neilly pour TIME

La pandémie de coronavirus a changé la façon dont chacun vivait sa vie, et pour Page, l’isolement qui accompagnait la quarantaine était un cadeau.

«J’ai eu beaucoup de temps seul pour vraiment me concentrer sur des choses que je pense, à bien des égards, inconsciemment, que j’évitais», a déclaré Page, qui en janvier a demandé le divorce de sa femme, Emma Portner. «J’ai finalement pu accepter le fait d’être transgenre et de me laisser pleinement devenir ce que je suis.»

Désormais, il est non seulement capable de se mettre sous les projecteurs en tant que personne qu’il se sait être, mais il est également capable d’utiliser ce projecteur pour aider ceux qui n’ont aucun soutien.

«Des personnes extrêmement influentes répandent ces mythes et ces discours préjudiciables – chaque jour, vous voyez notre existence débattue. Les personnes transgenres sont tellement réelles », a-t-il expliqué. «Mon privilège m’a permis d’avoir des ressources pour passer et être là où je suis aujourd’hui, et bien sûr, je veux utiliser ce privilège et cette plate-forme pour aider de la manière que je peux.»

Parce qu’il sait de première main que le sujet de l’identité personnelle ne devrait pas être controversé et faire l’objet d’un débat public.

«Nous savons qui nous sommes», dit clairement Page. «Les gens s’accrochent à ces idées fermes (sur le genre) parce qu’elles se sentent en sécurité. Mais si nous pouvions simplement célébrer toutes les merveilleuses complexités des gens, le monde serait tellement meilleur.