Elliot Page dit qu’il « savait absolument, à 100% » qu’il était un garçon en bas âge

Page a également réfléchi à la différence la plus significative depuis sa sortie en tant que trans, affirmant qu’il «pouvait simplement exister».

Avant son entretien avec Oprah Winfrey, Elliot Page a parlé de sa transition dans une nouvelle interview avec Vanity Fair.

Elliot Page est sorti comme trans dans un post Instagram émouvant en décembre 2020. Dans sa déclaration sincère, il a déclaré: «J’adore le fait que je sois trans. Et j’aime le fait que je sois bizarre. Et plus je me tiens étroitement et embrasse pleinement qui je suis, plus je rêve, plus mon cœur grandit et plus je m’épanouis. «

S’adressant au journaliste transgenre Thomas Page McBee, la star de la Umbrella Academy a parlé de sa propre histoire, de son enfance et de la façon dont il sentait qu’il savait toujours qu’il était un garçon mais ne pouvait pas comprendre pourquoi les adultes lui disaient qu’il ne l’était pas.

Elliot Page parle de la transition dans une nouvelle interview. Photo: @elliotpage via Instagram

Dans l’interview, McBee a raconté à Page sa propre expérience et comment il savait qu’il était un enfant trans qui était né dans un corps trans, plutôt que dans le mauvais corps. Il a ensuite interrogé Page sur sa propre expérience d’enfance.

« Toutes les personnes trans sont si différentes, et mon histoire n’est absolument que mon histoire », a expliqué Page. «Mais oui, quand j’étais un petit enfant, absolument, à 100%, j’étais un garçon. Je savais que j’étais un garçon quand j’étais tout petit. J’écrivais de fausses lettres d’amour et je les signais« Jason ».

Il a poursuivi: « Chaque petit aspect de ma vie, c’est qui j’étais, qui je suis et qui je me savais être. Je ne pouvais tout simplement pas comprendre quand on me disait: » Non, tu ne l’es pas. Non, tu ne peux pas être ça quand tu es plus âgé. » Vous le sentez. Maintenant, je me remets enfin à me sentir comme qui je suis, et c’est tellement beau et extraordinaire, et il y a un chagrin à cela d’une certaine manière. «

Réfléchissant à la façon dont sa vie a changé depuis son arrivée chez trans, Page a également déclaré que la différence la plus significative est qu’il « peut simplement exister ».

« Pour la première fois depuis, je ne sais même pas combien de temps, [I am] être vraiment capable de m’asseoir seul, d’être seul, d’être productif et d’être créatif », a-t-il déclaré.« C’est tellement simpliste de le dire de cette façon, mais je suis à l’aise. Je ressens une différence significative dans ma capacité à exister – et pas même au jour le jour, mais à chaque instant. «

Page est également sur le point de parler de sa transition dans une interview avec Oprah Winfrey sur Apple TV +. Expliquant pourquoi la conversation était importante pour lui, Page a exprimé à quel point il était vital d’utiliser sa plate-forme pour lutter contre la rhétorique dévastatrice et dangereuse qui vient de la législature et des militants anti-trans et anti-LGBTQ.

Il a dit à McBee: « Alors [talking to Oprah] ressenti comme une opportunité d’utiliser une vaste plateforme pour parler de mon cœur de certaines de mes expériences et des ressources auxquelles j’ai pu accéder – que ce soit la thérapie ou la chirurgie – qui m’ont permis d’être en vie, de vivre ma vie.

Je ne veux pas que ça ressemble à: « Regarde-moi. » Ce n’est pas du tout ça. En fait, j’étais vraiment nerveuse. Mais j’y ai réfléchi un peu, et j’ai juste eu l’impression que, d’accord, le GOP veut fondamentalement détruire la vie des enfants trans et arrêter la loi sur l’égalité. Comment tu ne pas utiliser cette plate-forme? «

Vous pouvez regarder l’interview d’Elliot Page avec Oprah Winfrey sur Apple TV + le vendredi 30 avril.

