Elliot Page confirmé: le tournage a commencé sur la saison 3 de The Umbrella Academy

Une des séries les plus réussies sur le service de streaming Netflix est ‘Umbrella Academy’, créé par Jeremy Slater et Steve Blackman. Il a actuellement deux premières saisons et son troisième opus est l’un des plus attendus par les fans et le public en général. La bonne nouvelle arrive et nous savons déjà que les acteurs sont revenus sur le plateau d’enregistrement.

La saison 2 Il est arrivé fin juillet et en octobre le troisième a été officiellement annoncé par le biais d’un communiqué sur les réseaux sociaux. Pour le prochain ils reviendront Page Elliot (Vanya, le violon blanc), Aidan Gallagher (Cinq), Robert Sheehan (Klaus, La Séance), Tom Hopper (Luther, Spaceboy), David Castañeda (Diego, le Kraken), Emmy Raver-Lampman (Allison, The Rumor), et Justin H. Min (Ben, l’Horreur).

Page, qui a annoncé il y a quelques mois qu’elle est transgenre, a révélé sur son compte Instagram officiel que le tournage avait commencé pour la saison 3, comme il le fait habituellement. Il l’a fait à travers une photo de la chaise classique sur le plateau de tournage avec le logo ‘The Umbrella Academy’, bien qu’aucun autre détail n’ait été donné. Voir!

La dernière chose que nous avons vue de la fiction, c’est quand ils ont introduit une nouvelle académie de super-héros, et récemment les acteurs de la « Sparrow Academy » ont été annoncés: Justin H. Min (Ben), Justin Cornwell (Marcus), Britne Oldford (Fei), Genèse Rodriguez (Sloane), Cazzie David (Jayme), Jake Epstein (Alphonso) et Christophe, un cube télékinésique flottant.

Jusqu’à présent, aucune date de sortie exacte n’a été confirmée, mais les fans savent que le tournage est déjà en cours. Les estimations indiquent que si tout se passe comme prévu, la saison 3 sera lancée dans Mai 2022.