Elliot Page a parlé du tournage de The Umbrella Academy après son changement de genre

Page Elliot a pris une décision forte et courageuse début décembre en annonçant que son identité auto-perçue est masculine. L’acteur a déclaré qu’il était transgenre, a reçu le soutien de toute la communauté artistique et est devenue l’une des personnes trans les plus influentes au monde. L’artiste a rompu le silence, s’est exprimé sur le sujet et a raconté comment ses collègues de The Umbrella Academy ont réagi lors du tournage de la série Netflix.

La page est devenue le premier homme de sa condition à figurer sur la couverture du prestigieux Time Magazine. Il l’a fait pour donner de la visibilité aux efforts de protection des filles transgenres aux États-Unis. Précédemment, Laverne cox (Orange Is the New Black) avait été la première femme.

L’acteur de 34 ans ne s’était pas exprimé publiquement depuis sa déclaration et était profondément ému. « C’est un sentiment de vraie émotion et de profonde gratitude pour avoir atteint ce stade de ma vie. Il est mélangé avec beaucoup de peur et d’anxiété. », a révélé qui a dit que depuis l’âge de neuf ans, il voulait être un garçon.

Elliot Page a brisé le silence sur son changement de sexe

Dans l’interview, il a rappelé à quel point il était difficile de trouver une place à Hollywood pour avoir un corps loin des stéréotypes qu’exige l’industrie. Aussi a souligné que depuis son annonce en décembre, il avait des offres de toutes sortes, des transgenres aux hommes.

L’un des personnages les plus importants de sa carrière est Vanya Hargreeves. L’artiste est revenu à son rôle depuis février pour la troisième saison de The Umbrella Academy sur Netflix et a souligné son lien avec le numéro sept: « J’ai raconté à quel point Vanya s’est fermée émotionnellement. »

L’acteur a senti le soutien de ses pairs avant sa décision. En fait, sur les réseaux sociaux, ils ont été les premiers à le féliciter. Dans le tournage, il y avait une réunion et Elliot a admis en riant que ses collègues ne savaient toujours pas comment l’appeler. « Ça va être un ajustement », a-t-il synthétisé.

Steve Blackman, le showrunner de la série, a également parlé avec Time et a déclaré qu’il voyait l’artiste avec « moins de poids sur vos épaules ». Le producteur a également indiqué qu’il le voyait beaucoup plus heureux: « Je vois une sensation de confort. Il y a une légèreté, beaucoup plus de sourire ».