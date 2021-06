Ellie Kemper s’excuse d’avoir participé au bal des débutantes avec un passé « raciste »

Ellie Kemper s’est excusée d’avoir participé à un bal des débutantes à l’adolescence, affirmant que l’événement avait un « passé incontestablement raciste, sexiste et élitiste ».

L’acteur de 41 ans, surtout connu pour son travail sur des séries télévisées Kimmy Schmidt incassable et filmer Demoiselles d’honneur, avait 19 ans lorsqu’elle est apparue au Veiled Prophet Ball à St Louis, Missouri, en 1999.

Elle s’est retrouvée au centre d’un débat viral sur Twitter à propos du ballon, où elle aurait été couronnée « Reine de l’amour et de la beauté ».

Selon le magazine The Atlantic, l’événement a été fondé en 1878 par de riches élites blanches et a interdit aux Noirs et aux Juifs d’y participer.