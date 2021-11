Le discours « Pick me, choose me, love me » de Meredith dans Grey’s Anatomy saison 2 est emblématique – mais Ellen Pompeo l’a détesté.

C’est l’une des scènes les plus emblématiques de L’anatomie de Grey histoire: Meredith Gray debout devant Derek Shepherd, lui demandant, non mendicité lui, « Choisis-moi, choisis-moi, aime-moi. »

Cela fait 16 ans que cette scène a été diffusée pour la première fois, et certains fans ne semblent toujours pas en avoir assez. Il est même devenu viral toutes ces années plus tard grâce à TikTok, et a été transformé en mème plusieurs fois. Mais il s’avère qu’Ellen Pompeo elle-même discrète détesté ce.

S’exprimant sur son podcast, Dis-moi avec Ellen Pompeo, avec invité et ancien Bachelorette Rachel Lindsay, Ellen a avoué que la scène, qui apparaît dans l’épisode 5 de la saison 2, l’a en fait « horrifiée » au point qu’elle n’a même pas voulu la tourner.

Ellen Pompeo était « horrifiée » par la scène « Pick me » de Meredith dans Grey’s Anatomy. Photo : Jon Kopaloff/Getty Images, ABC

Pour ceux qui n’ont pas revu les premières saisons de L’anatomie de Grey récemment, voici un rappel de la façon dont cette scène s’est déroulée exactement.

Dans une tentative désespérée pour que Derek la préfère à sa femme Addison, Meredith sanglote à travers un monologue, en disant: « C’est simple: elle ou moi. Et je suis sûr qu’elle est vraiment géniale. Mais, Derek, je t’aime De façon vraiment très grande, prétendre aimer tes goûts musicaux, te laisser manger le dernier morceau de cheesecake, tenir une radio au-dessus de ma tête devant ta fenêtre, d’une manière malheureuse qui me fait te détester, t’aimer. Choisissez-moi. Aimez-moi.

La scène a été écrite par la créatrice Shonda Rhimes, mais Ellen n’était pas entièrement ravie lorsque ce moment particulier est apparu dans le script.

« Quand j’ai lu cette scène, j’ai été horrifiée », a avoué Ellen. « Je vais mendier un homme ? » Et puis en plus, Meredith sanglote. Je ne sais pas si c’était dans le script ou pas, ou si nos producteurs de plateau voulaient que je pleure quand je faisais cette scène… »

Ellen a poursuivi: « Et ce qui est drôle dans cette scène, c’est que je hurle, mais je ne hurle pas pour les raisons de la scène. Je hurle parce que je ne peux pas croire que je suis à la télé en train de mendier un homme à m’aimer. »

Elle n’est pas la seule à penser ça non plus. À l’opposé des commentaires plus sympathiques d’il y a 10 ans, quelques-uns récents sur une vidéo YouTube de la scène lisaient « imaginez faire tout cela POUR UN HOMME » et « implorant un gars de vous choisir ….. …..Je ne peux pas comprendre. «

La saison 2 de Grey’s Anatomy a vu Meredith supplier Derek de la choisir plutôt qu’Addison. Image : Craig Sjodin/Disney General Entertainment Content via Getty Images

Ellen a ensuite évoqué l’impact de ce moment dans la culture pop, évoquant le fait que sa fille de 12 ans, Stella, qui ne regarde pas la série, est tombée sur la scène sur TikTok.

Ellen a déclaré que Stella lui avait demandé pourquoi elle suppliait un homme de l’aimer: « Je me suis dit: » Eh bien, loue Jésus qu’elle me pose cette question et que sa tête soit déjà dans le bon espace à 12′. Que dois-je dire ? Et puis je me suis dit : ‘Je n’ai pas écrit ça, je ne voulais pas le faire’. »

Ellen a poursuivi: « Mais cette scène est extrêmement populaire, n’est-ce pas? Cela vous montre à quel point je sais. Je me suis dit: » Cette scène est terrible! Je ne veux pas faire cette scène! » Pourtant, c’est comme l’une des scènes les plus populaires de l’histoire de la télévision. »

