Ellen Pompeo et une déclaration que les fans de Grey’s Anatomy ne voulaient pas entendre

Ellen Pompeo est devenue l’une des grandes célébrités des dernières décennies en mettant en vedette L’anatomie de Grey, et la raison pour laquelle vous ne la voyez pas dans d’autres productions est qu’elle était entièrement dédiée à la série. Plus d’une fois, il a été révélé qu’elle était l’actrice la mieux payée à la télévision et récemment a parlé de son avenir, faisant des déclarations inattendues.

La saison 17 de la série créée par Shonda Rhimes s’est terminée en juin de cette année, mais la nouvelle est arrivée que tous les fans attendaient : elle a été renouvelée pour un opus numéro 18. De cette façon, il y aura plus d’épisodes dans cette histoire qui a déjà captivé une grande partie du public pendant près de deux décennies et le premier chapitre sera diffusé le 30 septembre.

En attendant la prochaine saison, Pompeo discuté avec le podcast Les dames d’abord de Laura Brown sorti cette semaine. Là, le nominé aux Golden Globes de 51 ans Il a assuré qu’après Grey’s Anatomy, il prévoyait de quitter le métier d’acteur, bien qu’il ait précisé : « Je ne dis pas que je ne jouerai plus jamais, je pourrais très bien, mais je ne suis pas très enthousiaste à l’idée de poursuivre ma carrière d’acteur. ».

« Agir, même si je n’ai pas joué un million de rôles différents, étant donné que j’en ai. »il ajouta. Il a ensuite expliqué : « Assis dans des caravanes, voyageant, filmant ceci à Atlanta, filmant cela à Vancouver. Je n’ai aucune envie d’aller m’asseoir dans des caravanes à 23 heures et d’attendre pour filmer des scènes et que l’AD frappe à ma porte et me dise quand. Je peux déjeuner . C’est pour les jeunes de cœur. C’est pour les jeunes ! « .

Comme nous savons, L’anatomie de Grey était très proche d’atteindre la fin cette année avec le versement 17, après qu’Ellen ait assuré qu’il y avait une incertitude pour une suite, mais il a finalement été renouvelé pour la partie 18. Avec ces nouvelles déclarations de la star et les déclarations précédentes sur la série, nous pouvons entrer dans la dernière ligne droite de la série.