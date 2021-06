Ellen Pompeo et sa rencontre moins réfléchie avec deux acteurs de Grey’s Anatomy

Ellen Pompeo est synonyme de Grey’s Anatomy et ne semble pas pouvoir se détacher de la série. Une semaine après la fin de la saison 17, l’actrice qui incarne Meredith Gray dans le drame médical a fait le buzz avec un post marquant où il a été montré avec deux membres de la série : Justin Chambers et Eric Dane. Qu’ont-ils fait ensemble ?

La rencontre a eu lieu après la première de nouveaux épisodes et en avant-première de ce que seront les tournages pour la suite de la série. Dans la vidéo, les trois artistes sont vus dans un restaurant de très bonne humeur et même Justin plaisante en agissant comme s’il était un serveur. Les images est vite devenu viral et toutes sortes de théories ont commencé parmi les fans.

Vidéo : la rencontre entre Ellen Pompeo, Justin Chambers et Eric Dane

La chose la plus frappante à propos de la réunion est qu’il s’agit de deux acteurs qui ne font plus partie de Grey’s Anatomy. Les chambres avaient le rôle de Alex Karev de la saison 1 à la saison 16 avec 332 épisodes, tandis que Dane a joué Marc sloan jusqu’à la neuvième tranche et a eu une participation spéciale au 17.

Justin Chambers reviendra-t-il dans les prochains chapitres ?

Les adieux d’Alex à la série n’avaient pas été idéaux : Sa dernière comparution remonte au 14 novembre 2019 et une semaine plus tard, on lui a seulement expliqué qu’il était rentré chez lui pour s’occuper de sa mère malade.. Même les déclarations de Pompeo après le départ ils avaient froid au point de ne pas nommer l’acteur.

Après avoir quitté le spectacle, l’interprète a déclaré que la décision avait été de rechercher de nouvelles voies professionnelles après avoir passé 15 ans avec le même travail. Cependant, il a également déclaré que dans la cinquantaine, il voulait passer plus de temps avec sa famille et en fait il l’a fait parce que Il n’a pas agi depuis.

Réactions après la rencontre entre Ellen Pompeo, Justin Chambers et Eric Dane