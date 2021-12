Ellen Pompeo est prête à débrancher Grey’s Anatomy

Le drame médical à succès d’ABC, L’anatomie de Grey est à la télévision depuis 2005. Avec 18 saisons déjà à l’antenne, la star et productrice Ellen Pompeo est enfin prête à dire au revoir à Meredith Grey. Dans une interview avec Insider, Pompeo explique pourquoi elle est prête à mettre fin à la série.

« J’ai essayé de me concentrer pour convaincre tout le monde que cela devrait se terminer », a déclaré Pompeo. « J’ai l’impression d’être la super naïve qui n’arrête pas de dire : ‘Mais quelle sera l’histoire, quelle histoire allons-nous raconter ?' », a-t-elle poursuivi. «Et tout le monde se dit:« Qui s’en soucie, Ellen? Cela fait des milliards de dollars.

Pompeo a même déclaré à Entertainment Tonight sur le tapis rouge des Emmys en septembre 2021 qu’elle « essaye de s’enfuir depuis des années ».

« J’ai essayé. Ce n’est pas parce que je n’ai pas essayé », a-t-elle déclaré. « J’ai de solides relations au sein du réseau, et elles ont été très, très bonnes avec moi et m’ont incité à rester. » « Miraculeusement, nous continuons à trouver des moyens d’avoir une raison de rester », a ajouté Pompeo. « Et s’il y a une raison, cela le justifie. »

Malgré les nombreux appels à l’annulation de Pompeo, il n’y a qu’une seule personne qui décide de mettre fin à la série et ce n’est autre que la créatrice, scénariste et productrice exécutive de la série, Shonda Rhimes.

« Suis-je la personne qui décide de la fin du spectacle ? Oui. Et j’en assume l’entière responsabilité quand ou si tout le monde se fâche contre moi », a-t-elle déclaré. « J’ai écrit la fin de cette série, je veux dire, huit bonnes fois », a-t-elle déclaré. « Je me suis dit : « Et ce sera la fin ! » Ou, ‘Ce sera la dernière chose qui n’a jamais été dite ou faite !’ Et toutes ces choses sont déjà arrivées. Alors j’abandonne, tu vois ce que je veux dire ?

De nombreux fans pensent que la série aurait dû se terminer après la disparition de Derek Shepherd joué par Patrick Dempsey. Dempsey a joué l’intérêt amoureux et le mari de Pompeo dans la série. D’après un extrait de Comment sauver une vie : l’histoire de Grey’s Anatomy, publié par The Hollywood Reporter, Dempsey quittant la série avait beaucoup à voir avec ses prétendues querelles internes avec Costar Ellen Pompeo et créatrice de la série Shonda Rhimes. Avant le départ du célèbre McDreamy, de nombreux autres acteurs préférés avaient déjà quitté la série comme Sandra Oh, Katherine Heigl, Eric Dane, TR Knight, Chyler Leigh, et plus encore. Sur les membres de la distribution d’origine, il ne reste que 3 dans la série, dont Pompeo.

Les critiques ont également accusé la série d’avoir des scénarios faibles qui ont fait dérailler l’intrigue plus d’une fois. Un téléspectateur est allé jusqu’à qualifier l’émission de « poubelle [fire] déchets. »

« Dix-sept saisons, nous ne pouvons pas plaire à tout le monde tout le temps. Ce n’est certainement pas facile de continuer et de le garder génial … Je comprends », a répondu Pompeo dans un tweet.

En tant que série qui est immédiatement devenue un succès du jour au lendemain en 2005 et qui a créé des personnages appréciés dans le monde entier, il peut être difficile de créer un au revoir durable qui résume 18 saisons de relations, de drames, d’échecs, de difficultés et Suite. Cependant, si un spectacle peut le faire, c’est bien celui-ci.

