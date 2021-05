Ellen Pompeo a un nouveau projet dans sa carrière

Ellen Pompéo est synonyme de Grey’s Anatomy et il est difficile de l’imaginer ailleurs. L’actrice de 52 ans se démarque depuis 2005 sous le nom de Meredith Gray et fait partie des actrices les mieux payées au monde pour une série qui entamera sa 18e saison. la star du drame médical fera un tournant dans sa carrière et dans les dernières heures a annoncé le nouveau projet qu’il a, différent de tout ce qu’il a fait auparavant. Vue!

L’interprète a décidé de s’ouvrir au sein des plateformes de streaming et hébergera un podcast avec le nom « Dis-moi avec Ellen Pompeo ». Selon Variety, Ellen s’est associée à Cadence13: un studio de production spécialisé dans le format qui fait partie d’Audacy. Les mêmes médias ont confirmé que le programme serait disponible à l’automne américain 2021.

Ellen Pompeo en 2018 (Getty)



« C’est une façon passionnante pour moi de me connecter davantage avec mes fans. Nous espérons que ce podcast continuera d’inspirer, de susciter la réflexion et de transmettre une certaine sagesse. »L’actrice a déclaré dans un communiqué à propos du projet qui tente de la rapprocher de ses followers et où elle cherche à exprimer son engagement habituel pour une société meilleure (elle a été l’une des premières à annuler les Golden Globes).

L’idée du podcast est de permettre à Pompeo d’héberger d’autres célébrités pour des conversations approfondies. Les producteurs ont également donné plus de détails sur l’annonce: « Des gens extraordinaires qui font des choses extraordinaires, pour découvrir ce qui les rend géniaux. Ellen utilisera l’émission pour faire la lumière sur les gens et mettre en évidence des problèmes qui sont importants pour elle et pour le monde en général. ».

De cette façon, le protagoniste de Grey’s Anatomy rejoindra un phénomène de plus en plus courant à Hollywood. Même Apple a lancé une stratégie de podcast avec des célébrités et a déjà embauché des personnalités comme le chanteur Drake, l’acteur / réalisateur JJ Abrams et l’actrice Amy Adams.

Tel que publié par le pays, entre 2019 et 2020, le nombre d’auditeurs de ce genre sur Spotify a doublé. La forte demande a également attiré l’attention des créateurs de contenu et une opportunité commerciale de 1 milliard de dollars s’est ouverte.