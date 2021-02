Ellen Pompeo a révélé comment elle avait rejoint Grey’s Anatomy

Ellen Pompéo est l’une des actrices les plus populaires à la télévision au cours des deux dernières décennies, grâce au grand succès de ‘L’anatomie de Grey’, la série de abc et créé par Shonda rime qui a actuellement 17 saisons à l’antenne. Récemment, on sait qu’il traverse une période difficile, en raison de la mort de son chien Valentino, son animal de compagnie de 16 ans.

Les fans du programme comptent les jours pour le retour du nouvel opus, qui aura lieu le 4 mars prochain à la télévision américaine. Dans l’Amérique latine sa première diffusion de cette saison vient d’arriver le mardi 9 février, ce qui a une fois de plus rassemblé les adeptes et fait de la série une tendance en Twitter.

Aujourd’hui personne n’imagine ‘L’anatomie de Grey’ sans pour autant Pompeo dans le rôle du «Dr. Meredith Gray ‘, mais au début de la fiction, il n’était pas une grande star, il n’a fait que quelques apparitions au cinéma et à la télévision. Bien sûr, tout a changé des années plus tard, devenant l’une des actrices les mieux payées. Dans une interview a révélé comment il s’est rendu au spectacle.

« Je n’ai pas auditionné pour Meredith Gray; Shonda (Rhimes) et la chaîne (ABC) m’ont offert le rôle. Shonda Rhimes n’était pas ‘Shonda Rhimes’ à l’époque. Ce n’était pas un gros problème, c’était juste un autre pilote. », avoué Ellen. On pourrait dire que la célébrité est venue par surprise, puisqu’elle n’imaginait pas ce que ce serait aujourd’hui, avec 17 saisons à l’antenne.

Il reste un peu plus d’un mois avant le retour de la série, mais ce qui a été vu jusqu’à présent a plu aux fans, depuis avait un retour tant attendu de Derek Shepherd, joué par Patrick Dempsey, lors d’une réunion avec Meredith dans un rêve. Ils ont également confirmé qu’il aura plus d’apparitions et même Kate Walsh, le ‘Dra. Addison Montgomery ‘jusqu’en 2012, a déclaré qu’elle était prête à revenir.