Ellen Pompeo a croisé un fan qui détestait Grey’s Anatomy saison 17

Il y a quelques semaines arrivait le dernier épisode de la saison 17 de L’anatomie de Grey, qui a connu de nombreux moments d’émotion et des problèmes de production en raison de la pandémie de coronavirus. Il est courant que tout le monde n’aime pas une série ou un film très plébiscité par le public, mais ce qui s’est passé n’est pas normal : Ellen Pompeo a répondu à un avis négatif sur Twitter. Regardez ce qui s’est passé !

L’épisode qui vient de se terminer comptait 17 chapitres au total, moins que les 24 que compte en moyenne la création de Shonda Rhimes. Nous avons eu les adieux de Giacomo Gianniotti, Bianca F. Taylor, Jesse Williams et Greg Germann, même si nous avons revu Patrick Dempsey dans le rôle de Derek Shepherd, TR Knight, Chyler Leigh, Sarah Drew et Eric Dane.

Il ne fait aucun doute que ce fut une saison mobilisatrice à des moments comme la contagion COVID-19 de Meredith Gray et la séparation de Link et Amelia. Dans les réseaux, de nombreux fans ont envoyé des messages au protagoniste de la fiction, et parmi eux, les suivants sont apparus: « Je pense que je suis un extraterrestre parce que cette saison était de la foutaise ! J’adore la série, mais pas cette saison. ».

Ce que ce fan n’a jamais imaginé, c’est que Ellen Pompeo J’allais lui répondre et je l’ai barré : « Tout va bien! Dix-sept saisons, nous ne pouvons pas plaire à tout le monde tout le temps … Ce n’est certainement pas facile de continuer et de le garder génial … Je comprends. Merci d’avoir regardé quand même et merci pour vos commentaires, c’est important . Je t’envoie de l’amour « .

Après ce fait, de nombreux utilisateurs ont commencé à attaquer le fan qui a donné la critique négative, mais c’est Ellen elle-même qui l’a défendue: « Mais pourquoi quelqu’un dit-il qu’il n’a pas aimé ça ? Ça marche depuis littéralement deux décennies ! Laisse-la vivre… Il y a beaucoup de choses que je n’aime pas. ». La vérité est qu’il y aura plus de L’anatomie de Grey avec la saison 18 renouvelé, qui arrivera bientôt.