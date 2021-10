Ellen Pompeo a confirmé ce qu’elle fera lorsque Grey’s Anatomy sera terminé

La grande peur des adeptes de L’anatomie de Grey a à voir avec le drame médical de abc touche à sa fin. Les négociations pour une 18e saison ont pris une éternité et beaucoup pensaient que l’épisode qui traitait du coronavirus et se déroulait principalement dans les rêves de Gris Meredith ce serait le dernier. Cependant, un autre lot d’épisodes a été confirmé qui présentait à nouveau la figure centrale, Ellen Pompeo.

Maintenant, les rumeurs et les spéculations disent que la saison actuelle de L’anatomie de Grey ce sera le dernier. Dans ce contexte, Pompeo a été interviewé par Dax Holt face à l’avenir de sa carrière et il semble qu’il soit très clair à ce sujet. Ces derniers mois, il a participé à des projets tels que le podcast dis-moi. « J’essaie de jouer dans différents domaines », a déclaré l’actrice.

De plus, il faut ajouter à sa société de production, Calamité Jane, qui a une série sur le chemin de HBO Max qui jouera dans l’une des stars de Le sexe et la ville, Kristin Davis. Autant de jobs qui font croire que sa carrière devant les caméras serait sur le point de se terminer. A la tranquillité de ses fans, la comédienne a assuré : « Je suis sûr que je vais agir à nouveau ».

Dans ce sens, Pompeo Il a évoqué le type de carrière qu’il envisageait et a souligné qu’il était fort probable qu’il ne l’ait pas lié au monde du cinéma. « Je n’ai pas de carrière dans le cinéma. », a avoué l’actrice. Ainsi, il a souligné : « Avant, être sur une chaîne pendant si longtemps vous rendait littéralement condamné. Ce n’est définitivement plus le cas donc je ne ferai probablement pas de films mais je ferai des séries à coup sûr. Diffusion« .

La raison pour laquelle Grey’s Anatomy se terminerait avec la saison en cours

Livraison de L’anatomie de Grey qu’il a su couvrir, très judicieusement, la pandémie de coronavirus chargée de retours de visages familiers. Bien sûr, ceux qui se sont le plus démarqués sont ceux de Patrick Dempsey, Chyler Leigh et Eric Dane. Plusieurs fois, les émissions ont tendance à rendre de petits hommages aux personnages les plus importants avant de mettre fin à une histoire, ce qui est également très célébré par les fans des histoires.

Mais aussi, dans les nouveaux épisodes Meredith elle a été témoin d’un nouveau centre de recherche médicale du Minnesota qui a été créé en l’honneur de sa mère. C’est un lieu qui sera dédié à la lutte contre une maladie aussi complexe que la maladie de Parkinson et qui pourrait l’avoir comme directrice Meredith. L’apparition de cet établissement suggère que l’avenir du personnage de Pompeo Cela a déjà été défini et ils jettent les bases pour commencer à le licencier. Après tout, plus de 15 ans se sont écoulés depuis son apparition et il est peut-être temps de dire au revoir.

