Ellen Pompeo Oui Patrick Dempsey ils constituaient l’un des couples les plus aimés de Grey’s Anatomy tout au long de leur 17 saisons. Même le dernier opus avait pour point culminant les retrouvailles entre les deux personnages : Gris Meredith Oui Derek Berger. La proximité entre les deux était tellement dans la fiction que l’actrice avait des problèmes personnels en dehors de cela : a avoué que son mari avait du mal à l’assimiler. Regardez ce qu’il a dit !

Les figures du drame médical ont eu une romance de la saison 1 à la 13, où le médecin décède. Ils ont connu des allées et venues, mais ils se sont mariés et ont eu trois enfants. Dans tant d’épisodes, Les scènes intimes ne manquaient pas où les acteurs devaient transmettre la fougue du couple à travers la caméra. Pompeo a fait référence à ces séquences et a reconnu que la chose la plus difficile à faire était la réaction de son mari.

Ellen Pompeo a avoué avoir eu des problèmes avec son mari à cause de Patrick Dempsey







« Il m’a dit : ça ne faisait pas partie du deal, tu vas travailler et tu embrasses comme ça, j’aime bien Patrick, c’est un homme bien, mais vraiment ? », a-t-il rappelé dans des déclarations au podcast Mesdames d’abord avec Laura Brown sur le chemin Chris Ivery Il a pris les scènes qu’il a faites avec son partenaire dans la série médicale.

Ellen Pompeo et Chris Ivery en 2018 (Getty)



Le protagoniste de Grey’s Anatomy a indiqué que les premières années de la série étaient les plus compliquées. « C’était très dur pour mon mari. Le pauvre, au début je ne savais pas où il s’engageait et c’était très difficile pour lui »Elle a ajouté en parlant de son mari, un producteur de musique américain avec qui elle est mariée depuis 2007.

Le passé criminel de Chris Ivery

Ivery et Pompeo se sont rencontrés dans une épicerie de Los Angeles en 2003 et ils restent ensemble jusqu’à ce jour. Avant de rencontrer l’actrice, Chris avait un passé criminel : Il a passé plus d’un an en prison fédérale pour fraude par carte de crédit, en plus d’être reconnu coupable de vente de drogue.