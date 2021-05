Ellen DeGeneres mettra fin à son talk-show après la 19e saison à venir

« The Ellen DeGeneres Show, » un montage de longue date de la télévision de jour, touche à sa fin.

DeGeneres prévoit de mettre fin à son émission-débat de jour après la fin de la 19e saison à venir l’année prochaine, a confirmé NBC News.

La légende de la télévision de 63 ans va s’asseoir avec Savannah Guthrie de 45secondes.fr pour discuter de la décision dans une interview exclusive diffusée jeudi matin.

DeGeneres l’appelle à l’arrêt après plus de 3000 épisodes d’une émission qui est devenue un appareil de télévision de jour après ses débuts en 2003.

Elle a parlé à The Hollywood Reporter de la décision.

« Quand vous êtes une personne créative, vous avez constamment besoin d’être mis au défi – et aussi génial que soit ce spectacle, et aussi amusant soit-il, ce n’est plus un défi », a-t-elle déclaré.

Sa décision de mettre fin à l’émission intervient 10 mois après avoir été accusée d’un lieu de travail toxique dans son émission, ce qui a finalement entraîné le départ de trois producteurs exécutifs.

DeGeneres a abordé la controverse dans le monologue d’ouverture de sa première saison 18 en septembre à la suite d’une enquête interne déclenchée par des reportages cinglants de Buzzfeed en juillet.

Cette histoire mettait en vedette un employé actuel à l’époque et d’anciens membres du personnel affirmant qu’ils avaient enduré une culture de racisme, de peur et d’intimidation.

DeGeneres a nié que les problèmes dans les coulisses de l’émission aient pris en compte sa décision d’y mettre fin.

« Cela a presque eu un impact sur la série. C’était très blessant pour moi », a-t-elle déclaré à THR. « Je veux dire, très. Mais si j’avais quitté la série à cause de ça, je ne serais pas revenu cette saison. »

La controverse l’a « détruite », a-t-elle dit.

«Je mentirais si je disais que non», dit-elle. « Et ça me rend vraiment triste qu’il y ait tant de joie là-bas de la négativité. C’est une culture maintenant où il y a juste des gens méchants, et c’est tellement étranger pour moi que les gens en tirent de la joie. »

DeGeneres dit qu’elle réfléchit à la fin du spectacle depuis des années. Elle a déclaré au Hollywood Reporter qu’elle envisageait de l’arrêter après la saison 16 avant de signer pour trois ans de plus.

«Cela a toujours été le plan», dit-elle.

Alors qu’elle se prépare pour sa dernière saison, elle n’est pas sûre de ce que l’avenir lui réserve.

« Écoutez, c’est ma famille. Ils sont devenus mes meilleurs amis. Je viens travailler et je ris tous les jours », a déclaré Ellen DeGeneres à THR. Michael Rozman / Warner Bros.

«Je ne connais même pas la réponse», dit-elle. «J’essaye d’y penser. J’ai quelques idées mais mon agent me dit: ‘Pourquoi ne restes-tu pas assis pendant une minute. Tu ne sais probablement même pas à quel point tu es épuisé et ce que ça va faire être comme rester assis.

« Et je ne sais pas combien de temps je pourrai faire ça parce que je suis comme une Ferrari au neutre. Je dois constamment y aller. Donc, c’est mon premier défi et ensuite je vais le comprendre. Je n’aurais pas pensé que j’allais faire un talk-show quand j’ai arrêté de faire des films et des sitcoms. Je pensais que c’était la seule voie. Et puis, tout à coup, il y a eu un talk-show qui m’a amené là-dessus Voyage de 19 ans. «