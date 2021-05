Ellen DeGeneres mettra fin à son talk-show après 19 saisons

Après une année de baisse d’audience et de controverses dans les coulisses, Ellen DeGeneres met fin à Ellen. Actuellement au milieu de la saison 18, DeGeneres a révélé que la 19e saison à venir servira également de dernière saison du talk-show de longue date. La décision proviendrait directement de DeGeneres, qui discutera de la situation dans une interview avec Oprah Winfrey sur l’épisode du 13 mai de Ellen.

« Quand vous êtes une personne créative, vous avez constamment besoin d’être mis au défi – et aussi génial que soit ce spectacle, et aussi amusant soit-il, ce n’est tout simplement plus un défi. J’ai besoin de quelque chose de nouveau pour me défier, » Ellen Degeneres a informé The Hollywood Reporter de sa décision. Elle a également affirmé que le choix de mettre fin à la série après 19 saisons avait été « le plan depuis le début », suggérant que la fin Ellen n’a rien à voir avec la controverse dans laquelle la série a été profondément mêlée l’année dernière.

« J’allais arrêter après la saison 16. Cela allait être ma dernière saison et ils voulaient signer pour quatre ans de plus et j’ai dit que je signerais pour peut-être pour une », explique DeGeneres. « Ils disaient qu’il n’y avait aucun moyen d’en signer un. » Nous ne pouvons pas faire cela avec les affiliés et les stations ont besoin de plus d’engagement. » Alors on [settled] trois ans de plus et je savais que ce serait ma dernière. Cela a toujours été le plan. Et tout le monde n’arrêtait pas de dire, même quand j’ai signé: ‘Vous savez, ça va être 19, vous ne voulez pas juste aller à 20? C’est un bon nombre. Il en va de même pour 19. «

Sur les allégations toxiques sur le lieu de travail qui ont tourmenté la série en 2020, Ellen a ajouté: « Cela a presque eu un impact sur la série. C’était très blessant pour moi. Je veux dire, très. Mais si je quittais la série à cause de cela, je ne l’aurais pas fait. reviens cette saison. Donc, ce n’est pas pour ça que je m’arrête mais c’était dur parce que j’étais assis à la maison, c’était l’été, et je vois une histoire selon laquelle les gens doivent mâcher du chewing-gum avant de me parler et je suis comme , ‘D’accord, c’est hilarant.’ Ensuite, je vois une autre histoire d’une autre chose ridicule et puis ça ne s’est pas arrêté. «

L’été dernier, BuzzFeed News a publié des histoires d’anciens employés de Ellen détaillant un «milieu de travail toxique». Les choses étaient encore pires lorsque des célébrités comme Brad Garrett et Lea Thompson ont soutenu ces affirmations, le premier faisant référence aux mauvais traitements présumés d’Ellen envers les autres comme étant « de notoriété publique ». Après une enquête interne, trois cadres ont été licenciés et DeGeneres a avancé avec la 18e saison de l’émission quelques mois plus tard. En mars, il a été rapporté que l’émission avait perdu plus d’un million de téléspectateurs depuis la première de la saison.

Quant à l’avenir de DeGeneres, le futur animateur de talk-show n’a pas encore de réponse. Alors que filmer une sitcom «ressemble à une promenade dans le parc» par rapport au talk-show, DeGeneres semble plus désireuse de s’impliquer dans des films, son emploi du temps actuel l’empêchant d’accepter des rôles majeurs. Elle dit également qu’elle va ouvrir son campus au Rwanda l’année prochaine pour être « plus impliquée dans la conservation » et aider l’environnement.

Vous pouvez entendre DeGeneres elle-même expliquer la décision de mettre fin Ellen plus en détail quand elle parle avec Oprah Winfrey dans l’épisode du 13 mai. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.