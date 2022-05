Ellen DeGeneres fond en larmes alors que le dernier épisode de son émission télévisée est diffusé

Alors qu’elle s’approchait de la scène pour la dernière fois, on pouvait voir DeGeneres lutter pour garder son sang-froid alors que le public applaudissait.

La réalité de la Le spectacle d’Ellen DeGeneres’La fin de la série a semblé frapper l’animateur de 64 ans, qui a interviewé certaines des personnes les plus célèbres au monde et quelques membres de la famille royale.

« Ce spectacle a changé ma vie à jamais. C’est la plus grande expérience que j’aie jamais vécue », a-t-elle déclaré, ajoutant que la série était allée « au-delà ». [her] imagination la plus folle ».