Ellen DeGeneres est la dernière célébrité à contracter COVID-19, ce que cela signifie pour le spectacle

Alors que la pandémie de coronavirus (COVID-19) continue de faire rage, de plus en plus de personnes contractent le virus. À certains égards, le coronavirus est devenu un égaliseur, car les célébrités et les personnes qui semblent immunisées contre certains des problèmes qui affligent les gens normaux sont susceptibles de l’attraper. Plusieurs célébrités ont attrapé le virus cette année. L’animatrice de talk-show Ellen DeGeneres est la dernière à avoir attrapé le virus.

Ellen DeGeneres | FOX via Getty Images

Ellen DeGeneres a COVID-19

Degeneres s’est récemment rendue sur ses pages de médias sociaux pour annoncer qu’elle avait été testée positive.

«Salut tout le monde, je veux que vous sachiez tous que j’ai testé positif pour Covid-19», a-t-elle écrit. «Heureusement, je me sens bien en ce moment. Quiconque a été en contact étroit avec moi a été averti et je respecte toutes les directives du CDC. Je vous reverrai tous après les vacances. Veuillez rester en bonne santé et en sécurité. Amour, Ellen.

Selon une déclaration envoyée à NPR, Le spectacle Ellen DeGeneres est maintenant suspendu jusqu’en janvier.

Qui Ellen a-t-elle vu en personne?

De nombreux invités de DeGeneres pendant la pandémie étaient des invités virtuels. Cependant, il y a eu quelques personnes qu’elle a vues en personne au cours des deux dernières semaines. Justin Bieber, Dianne Keaton, Lil Nas X, Bryan Cranston et Leslie Odom Jr. ont tous été en studio avec DeGeneres au cours des deux dernières semaines. Tous les invités étaient éloignés de DeGeneres mais cela n’exclut toujours pas la possibilité de contracter COVID.

Quelles autres célébrités ont été testées positives au COVID?

DeGeneres n’est pas le seul animateur de talk-show à être testé positif.

Cohôte de Le discours , Carrie Ann Inaba, a également récemment contracté le virus.

«Comme vous pouvez le voir, Carrie Ann n’est pas ici avec nous aujourd’hui», a déclaré la co-animatrice Sheryl Underwood au public cette semaine. «Elle a découvert ce matin qu’elle avait été testée positive au COVID-19. De toute évidence, nos pensées vont avec elle, nous l’aimons et nous prions pour un rétablissement complet. Et, par prudence, Mme O fera le spectacle de chez elle aujourd’hui, même si elle a été testée négative pour le coronavirus.

Contrairement à DeGeneres, Inaba a éprouvé des symptômes.

«J’ai de la fièvre, une mauvaise toux et beaucoup de courbatures et de douleurs et je voulais juste vous rappeler de rester vigilant car je suis tous les protocoles et j’ai tellement de protocoles stricts en place et même alors je l’ai attrapé,» elle a déclaré dans une vidéo sur Instagram.

«Alors juste un rappel amical de rester vigilant et de prendre soin de soi», a-t-elle poursuivi. «Portez un masque, s’il vous plaît, et lavez-vous souvent les mains. Soyez juste extra, très prudent, car vous ne le voulez pas. Je prends bien soin de moi, donc tu ne t’inquiètes pas pour moi. Prenez soin et être en sécurité. »

Tom Hanks et sa femme Rita Wilson ont été deux des premières célébrités à révéler publiquement leur diagnostic positif. Khloé Kardashian, Kanye West et Trey Songz ont également été testés positifs cette année.

Kardashian souffrait également de symptômes sévères.

«Je viens de découvrir que j’ai un effet corona», a-t-elle déclaré dans un clip de L’incroyable famille Kardashian. «J’ai été dans ma chambre. Ça va aller, mais ça a été vraiment mauvais pendant quelques jours. Ses symptômes comprenaient des vomissements, de la toux, des tremblements, des bouffées de chaleur et de froid et des maux de tête.

Le chanteur Jeremih a récemment été libéré de l’USI après avoir combattu COVID.