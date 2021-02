Ellen DeGeneres dit qu’elle n’aurait pas pu survivre au scandale sans Portia

Alors qu’une pandémie mondiale, des troubles sociaux et une politique présidentielle polarisante ont dominé l’actualité en 2020, Ellen DeGeneres s’est retrouvée à faire la une des journaux au milieu de tout cela – et non du genre drôle ou charitable auquel elle était habituée depuis longtemps.

Tout a commencé l’été dernier, lorsque les employés actuels et anciens du talk-show qui porte son nom l’ont décrit comme un lieu de travail toxique et ont décrit DeGeneres comme étant loin de sa devise «soyez gentil» sur le plateau.

Dans une nouvelle interview, l’animatrice dit que le scandale lui a brisé le cœur et qu’elle remercie sa femme de 12 ans, Portia de Rossi, de l’avoir aidée à traverser tout cela.

«Je n’aurais pas pu traverser tout ce que j’ai vécu sans elle», a déclaré DeGeneres au magazine People.

Portia de Rossi et Ellen DeGeneres assistent aux 77e Golden Globe Awards annuels à l’hôtel Beverly Hilton le 5 janvier 2020 à Beverly Hills, Californie. Frazer Harrison /

Publiquement, un trio de producteurs exécutifs s’est séparé de «The Ellen DeGeneres Show» et l’animatrice elle-même s’est excusée pour la prétendue culture de racisme, de peur et d’intimidation qui existait dans les coulisses. En privé, DeGeneres a lutté plus qu’elle ne l’avait laissé entendre – du moins plus qu’elle ne l’avait laissé entendre à quelqu’un d’autre que de Rossi.

« C’était une période horrible dans ma vie, et elle était un rocher », a déclaré la femme de 63 ans. « Elle m’a fait avancer et a essayé de m’aider à mettre les choses en perspective. »

en relation

Mais rien de tout cela n’a surpris DeGeneres, car comme elle l’a dit à People pour le premier numéro annuel de l’amour du magazine, elle savait déjà à quel point sa femme était incroyable.

«J’aime vraiment tout d’elle», a-t-elle déclaré dans une partie vidéo de l’interview. «Pour commencer superficiellement, j’aime son apparence, car c’est là que ça a commencé. Vous devez regarder quelqu’un tout le temps, donc j’étais déjà attiré par elle. Et j’aime son cerveau, j’aime sa façon de penser; elle est intelligente – c’est vraiment important. Elle est forte, elle a confiance en elle, elle est vraiment drôle, c’est une bonne habilleuse et une bonne danseuse. … C’est juste ridicule mais j’aime tout en elle.

En retour, de Rossi, 48 ans, a qualifié DeGeneres de «la personne la plus gentille, la plus généreuse, la plus aimante, la plus fidèle et la plus digne de confiance que j’aie jamais connue».

« Nous avons de la chance de nous avoir l’un l’autre », a déclaré DeGeneres à la publication. « Nous pratiquons beaucoup de gratitude. »