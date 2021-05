Ellen DeGeneres dit qu’elle «  n’a pas compris  » les allégations toxiques sur le lieu de travail

S’adressant à l’émission Today de NBC, le comédien et l’animateur ont parlé des allégations, affirmant que les invités l’ont décrit comme une « atmosphère heureuse ».

«Et les gens se font prendre, mais pendant quatre mois d’affilée pour moi, puis pour moi de lire dans la presse un environnement de travail toxique, alors que tout ce que j’ai entendu de chaque invité qui vient dans l’émission, c’est quelle atmosphère joyeuse c’est et quel endroit heureux c’est. »

Elle a déclaré: « J’ai appris que des choses se produisent ici qui n’auraient jamais dû se produire. Je prends cela très au sérieux. Et je veux dire que je suis vraiment désolée pour les personnes qui ont été touchées. »

Mais elle dit que la décision de s’éloigner de la série avait « été le plan depuis le début » et n’était pas liée aux allégations.

S’ouvrant sur sa décision de mettre fin à la série après 19 ans, elle a déclaré au Hollywood Reporter: « Quand vous êtes une personne créative, vous devez constamment être mis au défi – et aussi géniale que soit cette émission, et aussi amusante soit-elle, ce n’est plus un défi. »