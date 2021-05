Ellen DeGeneres dit que la controverse sur le lieu de travail toxique n’est pas la raison pour laquelle elle met fin à son émission

Ellen DeGeneres a déclaré que sa décision de mettre fin à son émission-débat de jour après sa 19e saison à venir n’était pas motivée par des allégations d’un lieu de travail toxique qui ont déclenché une enquête interne l’été dernier.

«Si c’était la raison pour laquelle j’arrêtais, je ne serais pas revenue cette année», a-t-elle déclaré à Savannah Guthrie dans une interview exclusive aujourd’hui jeudi. «J’ai vraiment pensé à ne pas revenir, parce que c’était dévastateur. Cela a commencé par des attaques contre moi et j’ai attaqué tout ce en quoi je défendais et croyais et j’ai construit ma carrière autour de … Je suis une personne gentille. Je suis une personne qui aime rendre les gens heureux. «

Elle a ajouté qu’elle n’avait « aucune idée » qu’il y avait des problèmes dans les coulisses jusqu’à ce qu’elle en ait lu dans les médias, et a contesté toute affirmation selon laquelle elle aurait dû savoir ce qui se passait.

«Je ne sais pas comment j’aurais pu savoir quand il y a 225 employés ici et qu’il y a beaucoup de bâtiments différents», dit-elle. «À moins que je ne reste ici jusqu’à ce que cette dernière personne rentre chez elle le soir.

« C’est mon nom dans la série, donc cela m’affecte clairement, et je dois être celui qui me lève et dit que cela ne peut pas être toléré », a-t-elle déclaré.

L’émission a également subi une baisse d’audience après sa première la plus regardée en quatre ans, en septembre, qui s’est ouverte avec de longues excuses de DeGeneres. Suite à ce pic, l’émission a perdu plus d’un million de téléspectateurs, soit en moyenne 1,5 million de téléspectateurs au cours des six derniers mois, contre 2,6 millions pour la même période l’année dernière, selon le New York Times.

Mais DeGeneres a déclaré que les notes inférieures n’étaient pas non plus un facteur dans sa décision de conclure l’émission. Savannah a noté que si les cotes ont baissé pour chaque émission-débat, l’émission de DeGeneres a connu une baisse plus marquée.

« C’est plus pour celui-ci parce que nous devions encore chuter », a déclaré DeGeneres. « Et tout le monde était à un niveau inférieur, donc ils n’avaient pas à tomber aussi loin. Pour être honnête. Je veux dire, c’est la vérité, nous avons eu beaucoup de succès.

« Comme tu l’as dit, tout à la télévision est en panne. Cela n’a rien à voir avec la raison pour laquelle je pars. Si je m’amusais, je ferais cette émission sans que personne ne regarde. Donc ça n’a rien à voir avec ça. »

La controverse a rappelé que la sitcom de DeGeneres avait été annulée après sa sortie de gay en 1997.

« Mon thérapeute est comme, très peu de gens subissent une telle humiliation publique deux fois dans leur vie », a-t-elle déclaré. « Comment puis-je être un exemple de force, de persévérance et de puissance si j’abandonne et que je m’enfuis? Alors c’est vraiment l’une des raisons pour lesquelles je suis revenu. J’ai travaillé très dur sur moi-même.

« Et aussi je dois dire – si personne d’autre ne le disait – c’était vraiment intéressant parce que je suis une femme, et ça me paraissait très misogyne. »

Le contrecoup auquel elle a été confrontée a eu un effet profond sur elle.

«Non, je ne suis pas à l’épreuve des balles», dit-elle. « Et non, je n’ai pas la peau épaisse. Je suis extrêmement sensible au point de ne pas être en bonne santé à quel point je suis sensible.

« Quand quelque chose me revient et que je sais que ce n’est pas vrai, je suppose que je pourrais prendre un ou deux de ces clichés, mais quatre mois d’affilée m’ont fait des ravages. »

DeGeneres a enregistré un monologue émouvant mercredi, qui devrait être diffusé dans l’émission de jeudi, dans lequel elle a remercié ses fans pour tout leur soutien au fil des ans.

«Les 18 dernières années ont changé ma vie. Vous avez changé ma vie», a-t-elle déclaré. « Je vous suis éternellement reconnaissant d’avoir regardé, de rire, de danser … parfois de pleurer. Ce spectacle a été la plus grande expérience de ma vie et je vous dois tout. Merci. Merci. Merci. Merci. «

Le tournage lui a rappelé que faire le spectacle «a été la meilleure expérience de ma vie», a-t-elle déclaré à Savannah.

« Je suis très fière d’avoir participé à cette émission pendant 19 ans », a-t-elle déclaré. «C’est un accomplissement. Je suis le plus fier des gens qui travaillent ici qui sont restés à mes côtés et qui m’ont soutenu.

« Je suis fier du genre de spectacle que nous faisons. Je suis fier que nous soyons drôles. Je suis fier que nous aidions les gens. »