Ellen DeGeneres a été testée positive pour le coronavirus

Ellen DeGeneres lors du concert IHEART Living Room pour l’Amérique. (FOX / Getty)

Ellen DeGeneres, l’animatrice de l’émission de jour aux États-Unis, battue cette année par des allégations d’intimidation, a annoncé jeudi 10 décembre qu’elle était atteinte du COVID-19.

Le visage de l’éponyme Le spectacle Ellen DeGeneres prendre à Twitter pour confirmer qu’elle a été testée positive pour le nouveau coronavirus.

Sur une page de notes iPhone capturée, elle a révélé qu’elle se sentait bien et qu’elle suivait les directives du Center for Disease Control and Prevention sur les coronavirus.

L’homme de 62 ans a écrit: «Bonjour à tous, je tiens à vous faire savoir à tous que j’ai été testé positif au COVID-19.

«Heureusement, je me sens bien en ce moment. Quiconque a été en contact étroit avec moi a été averti et je respecte toutes les directives du CDC.

«Je vous reverrai tous après les vacances. Veuillez rester en bonne santé et en sécurité.

«Amour, Ellen».

DeGeneres n’a pas confirmé si sa femme, l’acteur à la retraite Portia de Rossi, avait également été testée positive pour le virus.

Ellen DeGeneres est testée positive pour le coronavirus, couronnant une année agitée pour l’animateur de télévision.

Alors que 2020 tire à sa fin, les tests positifs pour le coronavirus ont clôturé une année vraiment décourageante et turbulente pour la personnalité de la télévision, autrefois régalée par des milliers de fans comme une oasis d’optimisme.

Mais sa réputation autrefois étincelante a été amoindrie cette année au milieu d’un patchwork de revendications d’anciens et actuels Ellen Show le personnel et les membres du public que l’ensemble est englouti par la «toxicité».

DeGeneres était restée largement silencieuse tandis qu’une vague d’allégations la frappait ainsi que ses cadres supérieurs. Ainsi, avec la pression croissante, sa dix-huitième saison d’ouverture en septembre a été considérée comme un test pour voir si elle pouvait rétablir la confiance avec son public autrefois engagé.

Dans un monologue de sept minutes, elle a finalement abordé la série d’accusations, admettant qu’elle était un «travail en cours» et qu’elle avait «pris ses responsabilités».

Les vannes ont été ouvertes cette année après que l’un des ex-employés d’Ellen, Kevin T Porter, l’ait décrite comme «l’une des personnes les plus méchantes du monde» dans un fil Twitter sinueux, ce qui a incité d’innombrables membres du personnel – anciens et actuels – à accuser DeGeneres et ses cadres supérieurs d’abus.

À la suite d’une enquête interne sur les allégations de WarnerMedia, les producteurs Ed Glavin et Kevin Leman et le co-producteur exécutif Jonathan Norman ont tous été licenciés avant le retour de l’émission sur les écrans.