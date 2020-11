Ellen DeGeneres a embarrassé Nicole Kidman pour avoir insinué qu’elle avait le béguin pour sa co-star

L’acteur Nicole Kidman a visité Le spectacle Ellen DeGeneres un certain nombre de fois – et Ellen DeGeneres adore se moquer. Après le succès de HBO Gros petits mensonges, Kidman a visité le talk-show pour découvrir ce que c’était de travailler avec Alexander Skarsgård en tant que mari violent à l’écran. Et DeGeneres a totalement embarrassé Kidman en insinuant que Kidman avait assurément le béguin pour lui.

Nicole Kidman voulait qu’Alexander Skarsgård joue dans « Big Little Lies »

Nicole Kidman et Alexander Skarsgård de «Big Little Lies» | Dan MacMedan / Getty Images

Kidman n’aurait jamais pu imaginer Gros petits mensonges atteindrait le succès qu’il a fait. Mais cela l’a certainement mise sous les projecteurs, elle et toutes ses célèbres co-stars. Elle et Skarsgård formaient le parfait duo mari-femme de la série, alors que leur mariage troublant se déroulait jusqu’au dernier coup de poing d’une fin.

Il semble que Kidman voulait désespérément Skarsgård comme son mari à l’écran. «Ouais, il était si bon», dit-elle à Vulture. «Je le voulais! Je le voulais vraiment. J’étais comme: ‘Allez, s’il te plaît. Allez, HBO, on doit l’avoir. »

Kidman a continué et a expliqué pourquoi avoir l’acteur suédois à ses côtés était parfait pour la série. «Il a manifestement cette capacité de vous attirer et de vous retenir, et il s’effondre, vous savez? elle a ajouté. «Il a toute cette fragilité pour lui aussi – donc cette sorte de domination et ensuite cette fragilité; c’est un mélange étrange. Et, évidemment, il est très grand aussi, ce qui est vraiment très utile pour moi. Ce n’est pas souvent que j’ai l’air petit.

Ellen DeGeneres a insinué que Kidman avait le béguin pour Skarsgård

Il est clair que Kidman aime beaucoup Skarsgård – et il n’a certainement pas échappé à DeGeneres. Kidman a visité Le spectacle Ellen DeGeneres en 2017 pour discuter de l’émission et de son rôle. Et, bien sûr, le sujet de sa co-star est venu.

«Le ton est vraiment intéressant», dit Kidman à propos de la série. «Parce que c’est drôle, mais c’est effrayant. … Et cela vous rend, espérons-le, émotionnellement, attaché à ces femmes.

«Et Alexander Skarsgård est votre mari», précise DeGeneres. «Et il est fantastique.

«Oui,» rigole Kidman. Et elle note ensuite que DeGeneres lui donne un look très spécifique. «Pourquoi regardez-vous de cette façon?»

«Pourquoi tu vous regardez de cette façon? DeGeneres a répliqué à l’embarras de Kidman. «Je dis qu’il est fantastique. Qu’est-ce qui ne va pas? »

«Parce que tout le monde me pose toujours des questions sur lui», a ajouté Kidman.

DeGeneres a vérifié qu’elle n’allait pas poser de questions à Kidman – mais elle a ensuite projeté une grande photo de Skarsgård torse nu en arrière-plan. Le comédien a ensuite noté que Skarsgård ne ressemblait plus à la photo torse nu, et Kidman était d’accord.

Kidman a dû se défendre après avoir embrassé Skarsgård aux Emmy Awards

C’est loin d’être la seule fois où Kidman a été interrogé sur Skarsgård. Kidman a également visité Le spectacle de Graham Norton, et elle a été interrogée sur une photo qui la montre en train d’embrasser Skarsgård sur les lèvres aux Emmy Awards. Le mari de Kidman, Keith Urban, peut également être vu derrière Kidman sur la photo.

«Vous êtes tellement provocateur, Graham», a déclaré Kidman. «Pourquoi montrez-vous cela?»

«C’est un beau moment de fête, cependant», a défendu Graham Norton.

«J’ai aussi embrassé mon mari!» s’exclama-t-elle. Elle a ensuite vérifié qu’elle avait embrassé Skarsgård, mais ce n’était pas d’une manière romantique. «Vous devez comprendre, j’ai tout fait avec Alex….

«Nous l’avons vu!» Norton a plaisanté.

«J’ai un mari incroyable, magnifique et solidaire que j’aime plus que tout au monde», a noté Kidman. «Et j’ai donné un baiser de félicitations à Alex et il est comme… un mannequin. Kidman a ensuite regretté d’avoir qualifié sa co-vedette de mannequin avec l’éclat de rire du public.

Peu importe le nombre de fois où Kidman se fait taquiner à propos de Skarsgård, il est clair qu’ils ne sont vraiment rien de plus que des co-stars et des amis.

