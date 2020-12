Ellen DeGeneres a accusé Sandra Bullock d’avoir joué son rôle dans «  Speed ​​ »: «  C’était fait pour moi  »

Ellen DeGeneres a-t-elle un boeuf avec Sandra Bullock? Lors d’un épisode 2018 de Le spectacle Ellen DeGeneres, l’animatrice du talk-show a révélé que Bullock avait pris son rôle dans le film La vitesse. Découvrez de quoi elle parlait.

Ryan Reynolds, Sandra Bullock et Ellen DeGeneres | Christopher Polk / Getty Images pour PCA

Ellen DeGeneres était censée jouer dans ‘Speed’

Fans du film d’action des années 90 La vitesse J’adore la chimie entre Bullock et Keanu Reeves. Selon DeGeneres, cependant, elle était censée jouer le rôle principal dans le film, mais Bullock l’a décroché à la place.

Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles, à l’origine, DeGeneres jouerait un drôle d’acolyte dans le film, mais ils ont changé le personnage et le rôle est allé à Bullock.

Bullock a été interrogé sur le film pendant l’interview, avec DeGeneres lui disant: «C’était fait pour moi et vous avez pris le rôle.» Elle a ajouté: « C’est vrai. »

Bullock se souvient avoir eu le béguin pour Keanu Reeves pendant le tournage

Les deux ont passé sous silence la mention que DeGeneres allait initialement jouer le rôle et Bullock s’est lancé dans ce dont elle se souvenait du tournage.

« Je pense à quel point Keanu Reeves était doux et à quel point il était beau », a déclaré Bullock. « C’était difficile. C’était vraiment difficile pour moi d’être vraiment sérieux. Il me regardait et je [giggle]. »

Étonnamment, les deux ne sont jamais sortis et Bullock avait une théorie pourquoi. «Il y avait juste quelque chose en moi que je suppose qu’il n’aimait pas. Je pense que c’est vrai… Je pense que nous sommes probablement amis depuis si longtemps parce que nous ne l’avons pas fait… »

Plus tard dans la série, Bullock a joué un jeu de «Questions brûlantes» avec DeGeneres, où on lui a demandé: «Quelle co-star était la plus amusante à embrasser?» Bullock a répondu: « En l’honneur de vous, Keanu Reeves. »

DeGeneres a crié: « Cela aurait pu être moi! »

Bullock a également nommé Reeves comme son «premier béguin pour les célébrités».

Reeves avait également le béguin pour sa co-star, car DeGeneres a partagé l’interview de Bullock avec lui dans son émission en 2019 et il a admis: « Elle ne savait évidemment pas que j’avais le béguin pour elle non plus.

Quant à savoir pourquoi ils ne se sont pas réunis, il a expliqué: «Nous travaillions!», Mais a déclaré que côtoyer Bullock était un plaisir. «C’était agréable d’aller travailler. C’est une personne si merveilleuse, une actrice si merveilleuse », a déclaré Reeves.

Ellen DeGeneres a montré à Keanu Reeves ce qui aurait pu être

Au cours de l’interview, DeGeneres a dit à Reeves qu’elle aurait pu être sa La vitesse co-star, quelque chose dont il ne semblait pas avoir été conscient.

« La vitesse a été écrit pour moi à l’origine, le saviez-vous? C’est une histoire vraie. Et Sandra Bullock vous le dira », a expliqué DeGeneres.

Elle a poursuivi: «Donc, le gars qui a écrit La vitesse Je l’ai écrit en pensant à moi, puis Sandy a obtenu le rôle, mais ça aurait été toi et moi et ça aurait été… ça aurait été phénoménal.

Si Reeves avait du mal à imaginer quelqu’un d’autre que Bullock comme sa co-vedette, DeGeneres lui a joué un clip montrant comment les choses auraient été très différentes si elle conduisait le bus. Naturellement, il y a un élément comique, mais le film aurait également eu une fin très différente.