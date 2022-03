Elle Fanning semble identique à la condamnation de Michelle Carter dans une bande-annonce captivante pour une nouvelle émission de télévision

Elle Fanning tient le rôle de Carter dans La fille de Plainville et ressemble au tristement célèbre condamné de la nouvelle série.

L’un des textes disait: « Si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Et vous pouvez dire que vous le ferez demain, mais vous ne le ferez probablement pas. »

Les similitudes physiques les plus étonnantes entre l’actrice et le sujet se trouvent peut-être dans les scènes de la salle d’audience où Michelle a été condamnée.

Mais plus tard, il est prouvé qu’elle l’a encouragé à prendre une action radicalement différente.

Un autre texte disait : « Je pensais que tu voulais faire ça. Le moment est venu et tu es prêt, tu n’as qu’à le faire !

« Tu ne peux pas continuer à vivre de cette façon. Tu as juste besoin de le faire comme tu l’as fait la dernière fois et de ne pas y penser et juste de le faire bébé.