Elle Fanning révèle des détails sur son film d’action en direct Little Mermaid

En 2014, Elle Fanning a eu la chance de devenir une princesse Disney dans l’adaptation en direct de Sleeping Beauty, où elle a joué Aurora. Sous le titre de maléfiquele film a raconté le classique animé se concentrant sur le méchant, joué par Angelina Jolie.





Elle l’a fait une fois de plus en 2019 dans la suite, Maléfique : Reine du Mal, et elle a failli incarner une autre princesse mais dans un projet très différent. Maintenant que La petite Sirène obtient son adaptation en direct, qui sortira en salles la semaine prochaine, parlant avec Josh Horowitz sur son podcast Happy Sad Confused, Fanning se souvient de la version non réalisée qu’elle a presque jouée avec le réalisateur Joe Wright à la tête du projet:

« Joe Wright et moi étions censés faire La Petite Sirène. C’était avec Working Title et ça allait être la version « She Turns Into Foam ». Très sombre. Très musical. Très théâtral comme lui. J’ai gagné cette partie. Il m’a fait chanter lors de mon audition. Ce n’était pas une chanson, comme les lignes. Alors je suis entré et j’ai lu les lignes et j’ai fait la scène, mais ensuite il a dit: ‘Maintenant, je veux que tu chantes toutes les lignes.’ Et j’étais comme, ‘D’accord.’ Et c’est ce que j’ai fait, puis il me l’a donné dans la chambre. Mais c’était très excitant parce que c’était comme, nous allons le faire, et puis ça n’a tout simplement pas marché.

L’actrice a également mentionné que le film n’était pas seulement ambitieux quant à l’histoire qu’ils voulaient raconter, mais aussi à cause du budget dont ils avaient besoin pour créer le monde sous-marin, similaire à ce que James Cameron a fait avec Avatar:

« Je pense que le budget allait être astronomique car c’était la première fois qu’ils allaient filmer sous l’eau. Il avait tout ce plan pour savoir comment ça allait se passer. Qu’est-ce que c’était, Pan, quand Cara Delevingne a fait du travail de sirène ? Il a fini par utiliser cette technologie sur Pan avec les sirènes. Mais [The Little Mermaid] vient de s’effondrer alors vous vous dites: ‘Oh bien, c’est fait.’ «

La véritable histoire de la petite sirène

Dans le conte de Christensen, la Petite Sirène sauve un prince d’un naufrage, mais quand il est laissé sur la plage, il est aidé par une autre femme. Désespéré de le revoir, le protagoniste se rend chez une sorcière qui lui accorde la chance de remonter à la surface en échange de sa voix, mais en l’assurant qu’elle ne pourra pas retourner à la mer, et que si le prince ne le fait pas tomber amoureux d’elle elle se transformera en écume.

La sirène parvient à retrouver son bien-aimé, qui l’accueille dans son château et ils établissent une relation, mais lorsqu’il retrouve la femme qui l’a aidé après avoir été secouru, il épouse cette dernière. Désespérée, la sirène décide de se rendre à l’océan, mais ses sœurs semblent l’informer qu’elles ont échangé leurs longs cheveux contre un sort qui provoquerait une forte tempête et jetterait le prince et sa nouvelle épouse à la mer.

Cependant, fidèle à son amour pour lui, la sirène refuse et s’engage finalement dans son destin tragique. Avant son acte d’amour et de compassion, les dieux du vent lui accordent une place au paradis pour se reposer pour l’éternité.