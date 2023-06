Elle Fanning et Sarah Paulson joueront dans I Am Sybil de Mirrah Foulkes

Elle Fanning et Sarah Paulson sont sur le point de jouer dans Mirrah Foulkes je suis Sybille, un film à venir basé sur le célèbre cas de Shirley Mason, qui a reçu le pseudonyme de Sybil pour protéger son identité. L’histoire fascinante de Mason est apparue pour la première fois au public en 1973, lorsque le roman non romanesque de Flora Rheta Schreiber Sybille a été publié. Le livre est rapidement devenu un best-seller, avec 6 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Selon le roman, Mason a demandé une aide professionnelle pour l’anxiété sociale et la perte de mémoire. Grâce au traitement, a partagé l’auteur, la psychologue de Mason, Connie Wilbur, a découvert que Mason souffrait d’un trouble de la personnalité multiple (maintenant reconnu comme un trouble dissociatif de l’identité) et manifestait seize personnalités en raison d’abus sexuels et physiques.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Cependant, je suis Sybille s’inspirera d’un livre différent sur l’épreuve de Mason pour son intrigue, Sybil Exposed: L’extraordinaire histoire derrière le célèbre cas de personnalité multiple. Le livre de 2011 de Debbie Nathan a soutenu l’authenticité du best-seller de 1973, l’auteur affirmant qu’une grande partie du roman de 1973 était basée sur un mensonge.

je suis Sybille n’est pas le premier film à explorer le cas bien connu. Sally Field a joué le rôle principal, avec Joanne Woodward en tant que psychiatre, dans le film réalisé pour la télévision par CBS en 1976 Sybille. Le film a reçu des éloges de la critique et quatre Emmy Awards, dont celui de la meilleure actrice pour Field. En 2007, une deuxième adaptation faite pour la télévision (également intitulée Sybille), avec Tammy Blanchard et Jessica Lange, diffusée sur CBS. Alors que l’accueil du deuxième film a été moins favorable que le premier, Blanchard et Lange ont été félicités pour leurs représentations.

En relation: Les meilleurs films et émissions de télévision qui mettent en lumière la santé mentale





Qui incarnera Sybil ?

Distribution mondiale NBCUniversal

Les rôles joués par Fanning et Paulson restent à confirmer, mais Date limitequi a rapporté la nouvelle pour la première fois, dit que les sources ont Fanning comme Mason, avec Paulson comme Wilbur. je suis Sybille est réalisé par Foulkes à partir d’un scénario co-écrit avec Jen Silverman. Jennifer Todd pour Jennifer Todd Pictures, Annapurna, et Ellen Goldsmith-Vein et Lindsay Williams pour The Gotham Group sont les productrices.

Fanning est une actrice nominée aux Emmy Awards et aux Golden Globes qui joue actuellement dans la troisième saison de Hulu’s Le grand comme Catherine la Grande. Elle a plusieurs projets à venir en préparation, dont des rôles dans le film de Karim Aïnouz Taille de rosier et le biopic de Bob Dylan Un inconnu complet. Elle jouera le rôle d’Ali MacGraw dans le prochain film François et le Parrainqui raconte l’histoire d’un jeune Francis Ford Coppola face à Le parrain producteur Robert Evans pendant la production du film. Fanning apparaîtra également dans Le rossignolen face de sa sœur Dakota Fanning.

Paulson est lauréat d’un Emmy Award et d’un Golden Globe. Elle est une collaboratrice récurrente de Ryan Murphy et est apparue dans un certain nombre de ses séries, y compris plusieurs saisons de Histoire d’horreur américaine, Ratched, Destitution : histoire du crime américainet Le Peuple c.OJ Simpson (ce qui a valu à l’actrice un Emmy Award). Paulson apparaîtra ensuite dans le thriller d’horreur Poussièreet en tant que tristement célèbre Gwen Shamblin dans une série scénarisée basée sur les docu-séries de HBO The Way Down: Dieu, la cupidité et le culte de Gwen Shamblin .