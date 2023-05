Elle est sur NETFLIX depuis 4 jours et c’est déjà LA SÉRIE LA PLUS REGARDÉE au monde AUJOURD’HUI, dépassant Kisses, Kitty

Netflix

Une autre série Netflix a réussi à atteindre le sommet du Top 10 en seulement trois jours après sa première. Regardez ce que c’est !



© CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIXUne nouvelle série est arrivée qui a déplacé la concurrence en quelques jours.

Le cinquième mois de l’année est sur le point de fermer ses portes, mais le service de streaming Netflix il a encore plus à donner, bien qu’ils aient déjà annoncé toutes ses premières pour les prochaines semaines de juin. Une nouvelle série est arrivée dans son catalogue et en quelques jours seulement elle a réussi à détrôner d’autres titres qui avaient obtenu un grand nombre d’audiences.

L’impact obtenu par la plateforme et chacun de ses contenus n’est pas nouveau, puisque l’impact imminent de ses lancements a été démontré, comme ce fut le cas avec Bisous, Kitty soit la reine charlotte récemment. C’est déjà assez coutumier, donc ce phénomène s’est encore répété : FUBAR Il est devenu un favori des abonnés.

+Les séries les plus regardées sur Netflix au 28 mai 2023 :

D’après le site FlixPatrol, actuellement la série Netflix la plus regardée au monde est FUBAR. Cette émission a été créée le jeudi 25 mai dernier et a reçu une réponse favorable des utilisateurs de streaming, car elle ne met en vedette ni plus ni moins que Arnold Schwarzenegger. Cette production créée par Nick Santora Vous aurez vos chiffres officiels dans les prochains jours.

Cette nouvelle histoire suit Luke Brunner, un agent de la CIA qui envisage de prendre sa retraite afin de mener une vie plus tranquille et passer du temps avec sa fille, Emma. Cependant, ses plans sont interrompus lorsqu’il est recruté pour mener une mission dans laquelle il doit sauver un agent qui porte le pseudonyme « Panda ».

En plus de schwarzeneggerla série met également en vedette Mónica Bárbaro, Milan Carter, Gabriel Luna, Fortuna Feimster, Travin Van Winkle, Fabiana Udenio, Jay Baruchel, Barbara Eve Harris, Aparna Brielle et Andy Buckley. Au-delà d’avoir obtenu seulement 49% sur Rotten Tomatoes, le public n’a pas prêté attention aux critiques et garde FUBAR comme le plus regardé de Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?