Elle est ici! VIDÉO : bande-annonce officielle de "Spider-Man: No Way Home

Insomniac Marvel's Spider-Man PS4

Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Marvel's Spider-Man est annoncé comme le meilleur jeu Spider-Man de tous les temps !L'un des superhéros les plus emblématiques du monde est à l'affiche dans Marvel's Spider-Man, un titre qui propose toutes les aptitudes acrobatiques, la capacité d'improvisation et les déplacements de toile en toile qui ont fait la renommée de l'homme araignée, sans oublier d'intégrer de nouveaux éléments encore jamais vus dans un jeu Spider-Man. Adonnez-vous au parcours, utilisez le décor, profitez d'un système de combat inédit et assistez à des scènes dignes de superproductions, comme si vous n'aviez jamais joué à Spider-Man auparavant.Mesurez-vous aux plus grands super-vilains de la franchise Spider-Man, soyez à l'écoute de vos sens et de vos super pouvoirs d'homme araignée, côtoyez les personnages emblématiques de la série, et menez à bien vos missions. Découvrez un vaste terrain de jeux, explorer la ville et ses toits, protégez les citoyens et devenez le super-héro qu'ils attendent.Une toute nouvelle expérience Spider-Man crée par Marvel et Insomniac Games, pour des sensations au rendez-vous !