“Elle est déchirée”: Kim Kardashian envisage le divorce

Son apparition inquiétante à la campagne et la tirade qui a suivi sur Twitter contre Kim Kardashian ont causé beaucoup de problèmes à Kanye West avec sa femme. Votre première réunion après est en larmes. La femme de 39 ans devrait maintenant être au bout de son fil.

Quelle est la prochaine étape pour Kim Kardashian et Kanye West? Les médias américains veulent savoir qu’au moins Kardashian envisage sérieusement de divorcer, même après avoir vu West Ranch dans le Wyoming il y a quelques jours. Un initié non précisé aurait maintenant déclaré au magazine People qu’après cette réunion, Kardashian avait le sentiment d’avoir tout essayé pour réparer le mariage.

Cependant, elle ne récupère pas de son mari ce dont elle a besoin en ce moment dans cette situation difficile. L’homme de 39 ans était prétendument prêt à mettre fin au mariage, mais lui avait donné une autre chance. «Kim est très déchirée», explique la source. Un divorce était aussi la dernière chose qu’elle voulait à cause des quatre enfants North, Saint, Chicago et Psalm.

Pourtant, Kardashian semble un peu désespéré. West ne comprenait pas de quoi elle parlait. Il n’avait pas changé de comportement, mais il le fallait. Les deux se dirigeaient actuellement vers un divorce.

Kardashian demande de la compassion

Ce n’est que lundi qu’il y a eu une réunion dans la ville de Cody dans l’État américain du Wyoming. Le promiportal “TMZ” montrait des photos de la réunification du couple. Kardashian avait les larmes aux yeux lors de ce qui était évidemment une dispute très émouvante lorsqu’elle a été photographiée avec West dans une voiture après avoir visité un restaurant de restauration rapide.

Mercredi, Kardashian avait publiquement réagi pour la première fois au comportement inquiétant de son mari au cours des derniers jours et semaines dans l’une de ses histoires Instagram. Elle a demandé à tous les fans et aux médias de sympathiser et de comprendre son mari en raison de son trouble bipolaire. Auparavant, la femme de 43 ans l’avait publiquement accusée, elle et sa mère, Kris Jenner, d’avoir tenté de le détenir. Il envisageait également le divorce depuis des années.

Au cours du week-end, West s’était excusé publiquement via Twitter d’être allé trop loin et d’avoir porté des affaires privées au public. Il est désolé. West est également dans son ranch du Wyoming pour préparer calmement sa nomination présidentielle et tourner des vidéoclips. Après quelques apparitions et déclarations étranges, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le rappeur était dans une phase récurrente de sa maladie mentale. Cela a été confirmé par le poste de Kardashian.