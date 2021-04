Elle boit un cocktail et ses dents tombent: le viral TikTok

En plus des tendances et des défis, la plateforme de partage de vidéos TIC Tac regorge de vidéos bizarres qui deviennent virales précisément à cause de la réaction de surprise et de perplexité qu’elles parviennent à créer envers les téléspectateurs. Le phénomène n’est évidemment pas exclusif à l’application d’origine chinoise, mais les algorithmes de partage de la plateforme amplifient le mécanisme au-delà de toute croyance: c’est ce qui s’est passé avec le tiktok d’un utilisateur qui s’est présenté en une journée avec des amis sur la base de cocktail, cependant, qui s’est terminée par une fin surprise dans laquelle elle est apparue complètement dépourvu de dents de devant.

La vidéo s’ouvre avec la fille déjà légèrement altérée par les effets des cocktails, affirmant qu’elle en a déjà bu quatre. Dans le montage du tiktok suivent les interventions de quelques amis, après quoi la protagoniste revient au premier plan avec des segments dans lesquels elle dit être arrivée la première à six puis à sept verres. La série continue jusqu’à la scène passe à l’extérieur de la pièce là où le groupe s’est rencontré: la fille au loin tente de grimper sur les épaules d’un de ses amis pour se faire transporter sur le parking. La démarche et les mouvements des deux montrent clairement les influences de l’alcool mais le montage de la vidéo s’arrête brusquement pour passer à l’intérieur d’une voiture dans laquelle la fille, au premier plan, se montre sans dents pendant que ses amis lui demandent de sourire pour la caméra.

La fille n’a pas précisé ce qui s’est passé entre l’avant-dernier et le dernier plan, mais il est facile d’imaginer une relation de cause à effet entre les deux scènes. La vidéo sur TikTok – également promue par l’algorithme de l’application – est immédiatement devenue virale, à tel point que le protagoniste a rapidement décidé de le rendre privé dans son profil. Dans l’intervalle, cependant, un utilisateur de la plate-forme avait déjà réussi à télécharger le clip e le republier sur Twitter, où il a obtenu trois millions et demi de vues, puis s’est finalement diffusé en ligne sur d’autres plates-formes. Il a été constaté sur Twitter que la fille va bien: l’utilisateur qui a téléchargé la vidéo sur la plateforme a également pu la recontacter et savoir qu’elle a déjà subi une chirurgie de reconstruction dentaire qui lui a déjà rendu le sourire.

