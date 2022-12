Elle a dit, le journalisme qui a exposé le vrai Harvey Weinstein

Nous vivons aujourd’hui dans lequel le terme « journalisme sérieux » est utilisé pour différencier l’exercice journalistique spécialisé et d’investigation de celui qui se pratique au quotidien sous la pression d’un reportage le plus rapidement possible au prix de sacrifier des valeurs telles que l’éthique, qualité et engagement sur le sujet. C’est précisément ce journalisme sérieux qui dérange et questionne, qui approfondit et montre, mais c’est en même temps celui qui met en danger le journaliste qui l’exerce en conditionnant sa stabilité affective, par la probabilité latente de risquer sa crédibilité, au fait qu’on lui enlève la vie. Et c’est à celui-là que les victimes de crimes divers font le plus confiance pour trouver un écho à leurs plaintes, pour rendre visibles les maux invisibles.

Ce point est l’un des bords à réparer dans une des lectures proposées par Elle a dit, nouvelle œuvre de María Schrader, réalisatrice de la série peu orthodoxe (2020) et le film L’homme parfait (2021). Comment gagner la confiance de ces victimes ? Parce que ce n’est pas seulement la cause des autres qui compte, mais aussi la sienne propre ; le journaliste approuve l’histoire pour diverses raisons personnelles qui peuvent ne pas plaire à l’autre partie. De la même manière, le support de publication compte, et beaucoup, car croire en un journal local n’est pas la même chose que croire en un journal à diffusion nationale et portée internationale.

Maintenant, que se passe-t-il quand ce qui peut être dénoncé est une série d’abus sexuels perpétrés par un homme puissant d’Hollywood contre des dizaines de femmes ? Où et comment le journaliste parvient-il à entrer émotionnellement dans la vie des victimes pour plonger dans la douleur, vaincre les peurs et dénoncer ? Il y a une scène qui peut paraître minime, pourtant elle est pertinente : Jodi Kantor (Zoe Kazan) demande à sa compagne Megan Twohey (Carey Mulligan) comment elle s’attire la sympathie des personnes concernées et elle répond qu’en leur disant la vérité, c’est-à-dire disons, qui ne peuvent pas remédier au passé mais ils peuvent influencer ensemble pour que cela ne se reproduise plus et que personne d’autre ne subisse à nouveau quelque chose de semblable. Ce bref dialogue est essentiel pour comprendre la couverture journalistique de l’affaire que le film basé sur des événements réels raconte.

Jodi Kantor et Megan Twohey sont deux reporters du New York Times qui écrivent le reportage sur les abus sexuels commis par Harvey Weinsteincontre de nombreuses femmes dans l’industrie cinématographique. Soutenus par leurs supérieurs et rédacteurs pour mener l’enquête, tous deux entreprennent une laborieuse recherche de preuves et de témoignages pour rendre publics les crimes commis par le magnat et ainsi les victimes ont une chance de justice.

L’une des femmes violées par Weinstein était l’actrice Ashley Judd, qui a accepté de participer à ce film pour se représenter sur un plan métafictionnel. La décision de l’inclure dans ce film prend valeur d’un grand geste auprès d’elle après que sa carrière ait été affectée par le refus des sollicitations sexuelles du producteur, en plus du fait qu’elle était l’image du courage pour d’autres femmes violées d’oser se relever. la voix dans l’origine du mouvement Me Too en 2017.

Contrairement à d’autres films sur les journalistes dans le monde des rédactions, María Schrader insiste ici sur deux détails : le travail des femmes reporters et la vie de famille des femmes reporters. Alors qu’avec les hommes on utilise le cliché de la cigarette, des boissons, du café avec des beignets, du désordre et de l’anxiété excessive ou de la névrose, ici le réalisateur oublie tout cela. Premièrement, parce qu’il n’en a pas besoin, et deuxièmement, parce que ses personnages ont la possibilité d’être soignés à tous points de vue ; sa personnalité et sa façon de travailler sont aussi des outils d’honnêteté et de confiance pour son travail.

Approcher leurs noyaux constitués d’un conjoint et d’enfants est une ressource qui travaille à générer de l’empathie avec les journalistes et à dimensionner ce qu’ils mettent en jeu ou sacrifient en même temps qu’ils exercent un métier passionnant mais exigeant comme le journalisme. Les peurs, les larmes et l’éloignement avec sa famille sont des signes de la fragilité et des situations auxquelles les journalistes de toute source sont confrontés. Ce constat de Schrader n’est pas anodin, si l’on considère qu’il existe actuellement des patrons de presse, des directeurs et des rédacteurs en chef qui s’appuient sur le précepte que « l’actualité ne dort jamais » pour invalider la vie privée de leur reportage. En ce sens, attention au traitement et aux petites répliques que Rebecca Corbett (Patricia Clarkson) propose à Jodi Kantor et Megan Twohey. En plus de bien comprendre qu’il travaille avec les gens, il rompt avec cette idée que le journalisme se fait crier.

Prêter attention aux performances journalistiques de Jodi et Megan, c’est prêter attention aux victimes, qui doivent être les véritables protagonistes de Elle a dit. Le film peut très bien être interprété comme une chronique de l’enquête sur l’affaire à condition que ce qui est vu ne soit pas du journalisme mais du cinéma. Et en termes de cinématographie, Schrader recourt à quelque chose que des réalisateurs comme Patricia Balderas Castro (Maintenant que nous sommes ensemble 2022) et Carla Larrea (Par Magda, 2022). Quoi? Ne rendez pas l’agresseur visible ou n’accordez pas plus d’importance, mais mettez plutôt l’accent sur les victimes en tant que centre d’attention. Ici le cinéaste le fait à travers les reporters, mais aussi avec les femmes concernées. Et c’est que la priorité est la cause, qui n’est pas de se taire, même si quelqu’un doit tomber, comme cela s’est produit avec Harvey Weinstein, actuellement en prison.

