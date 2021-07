Elle a déclaré que le film d’enquête sur le scandale sexuel de Harvey Weinstein avait une date de sortie en 2022

Elle a dit, un film sur le scandale sexuel Harvey Weinstein et mettant en vedette Carey Mulligan et Zoe Kazan arrivera dans les salles le 18 novembre 2022. Le film décrira la lutte des journalistes du New York Times Megan Twohey et Jodi Kantor pour briser l’histoire des décennies d’Harvey Weinstein. de longues allégations d’agression sexuelle et les gains secrets pour les victimes. Mulligan et Kazan incarnent respectivement Twohey et Kantor. La gagnante des Emmys Maria Schrader (Peu orthodoxe) dirige Elle a dit d’après un scénario adapté de Rebecca Lenkiewicz (Ida, Désobéissance), basé sur le livre le plus vendu Elle a dit : Briser l’histoire de harcèlement sexuel qui a aidé à déclencher un mouvement.

Elle a dit ne sera pas centré sur le magnat des médias en disgrâce, mais sera plutôt un drame procédural axé sur Twohey et Kantor, qui ont fait face à des intimidations et à des menaces de poursuites tout en essayant de mettre en lumière les méfaits de Weinstein. Grâce aux efforts du couple, plusieurs femmes se sont manifestées pour rétracter des récits horribles d’abus sexuels commis par des hommes puissants sur le lieu de travail, déclenchant ainsi le mouvement #Metoo. Twohey et Kantor ont publié pour la première fois un rapport sur les allégations d’abus sexuels de Weinstein en 2017 dans le New York Times. Le couple, avec Ronan Farrow, a remporté le prix Pulitzer du service public pour leur enquête. Alors que de plus en plus de femmes se sont manifestées et que plusieurs stars de premier plan ont été accusées de harcèlement, Twohey et Kantor ont interviewé davantage de femmes et publié le livre de non-fiction. Elle a dit en 2019, détaillant le processus de leur enquête, les sources, etc.

Plus d’annonces de casting auront lieu bientôt car Elle a dit devrait commencer le tournage dans quelques semaines. Le film comportera majoritairement des femmes derrière et devant la caméra. Et à en juger par la sortie du film pour Thanksgiving, Universal s’attend à Elle a dit être un concurrent majeur de la saison des récompenses. Avec plusieurs esprits talentueux et créatifs impliqués, le film pourrait finir par remporter tous les prix. Ce serait ironique si cela arrivait parce que pendant des années Harvey Weinstein C’était le gars vers qui les cinéastes et les acteurs d’Hollywood allaient chaque fois qu’ils voulaient un Oscar. Mais Weinstein a finalement payé le prix de ses crimes. Il a été licencié immédiatement après que l’histoire a éclaté et purge actuellement une peine de 23 ans de prison dans la prison de Rikers Island à New York. Sa société de production de longue date, The Weinstein Company, a également été fermée.

Elle a dit marquera la première collaboration à l’écran de Carey Mulligan et Zoe Kazan. Mulligan a déjà joué dans Faune qui a été écrit et produit par Kazan. Kazan est surtout connu pour avoir joué dans des drames indépendants comme Rubis Étincelles et Le grand malade. Mulligan a été acclamée pour sa formidable performance dans l’Oscar de l’année dernière Jeune femme prometteuse. Alors qu’elle a perdu le célèbre prix de la meilleure actrice au profit de Francis McDormand, le potentiel de Mulligan a finalement été reconnu par Hollywood. Elle sera ensuite vue dans le film produit par Netflix Astronaute avec Adam Sandler en tête et aux côtés de Bradley Cooper dans Maestro. Kazan a récemment joué dans la mini-série HBO Le complot contre l’Amérique et sera la prochaine vedette de la série dramatique de Netflix Appât à clics. Brad Pitt, Dede Gardner et Jeremy Kleiner seront les producteurs de Elle a dit avec Megan Ellison et Sue Naegle de la production exécutive d’Annapurna Pictures.

Sujets : Elle a dit, Inconduite sexuelle